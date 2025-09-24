 "La Vara patrimonio immateriale del ministero della cultura", la proposta di Basile

“La Vara patrimonio immateriale del ministero della cultura”, la proposta di Basile

Redazione

mercoledì 24 Settembre 2025 - 06:30

Il sindaco di Messina punta alla catalogazione e valorizzazione a Roma della manifestazione religiosa in vista della candidatura Unesco

MESSINA – L’obiettivo è valorizzare a livello nazionale la Vara. Il sindaco Federico Basile ha inviato al direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale (Icpi) del ministero della Cultura una nota per richiedere la collaborazione dell’Istituto per la realizzazione di un progetto di catalogazione della Vara di Messina e dei Giganti Mata e Grifone. E il loro inserimento all’interno del catalogo generale dei Beni culturali, anche in merito al riconoscimento della Convenzione Unesco 2003. Lo comunica l’amministrazione comunale.


L’Istituto, con sede a Roma, ha. tra le sue varie missioni, quella di salvaguardare e valorizzare i beni culturali di interesse demo-etnoantropologico appartenenti al territorio nazionale.
“L’idea di progetto di inventariazione – dichiara il sindaco Basile – è un percorso fondamentale che vogliamo realizzare per una futura candidatura Unesco, ricordando inoltre la legge del 7 ottobre del 2024 sulle rievocazioni storiche, che riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per individui, comunità locali e nazionali”.
“La secolare processione della Vara, risalente al XVI secolo, – prosegue l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso – è una delle processioni più antiche della Sicilia e rappresenta uno dei più antichi carri devozionali esistenti in Europa, con una storia che si estende da quasi cinquecento anni. Inoltre, è una festa che coinvolge l’intera comunità messinese. Un’esperienza straordinaria e suggestiva per tutti i cittadini e i turisti che raccoglie intorno a sé, il 15 agosto, centinaia di migliaia di presenze alla quale si associa anche la Passeggiata dei Giganti, anch’essi risalenti al XVI secolo, raffiguranti i mitici fondatori di Messina”.

