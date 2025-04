La viabilità a Messina dal 18 al 26 aprile

Divieti di sosta per attività di scerbatura e lavori nella zona della pista ciclabile

MESSINA – Comunicazioni dell’amministrazione comunale per la viabilità dal 18 al 26 aprile.

I divieti di sosta per attività di scerbatura

Da venerdì 18, sino a sabato 26 aprile, nella fascia oraria 6-17, proseguiranno gli interventi di scerbatura di alberature in alcuni tratti di strade del territorio comunale: viali Giostra e Regina Elena, vie Bellinzona, del Duca, Galatti, Onofrio Gabriele e vie interne, Garibaldi (lato monte). Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori della pavimentazione del marciapiede adiacente la pista ciclabile: le limitazioni viarie

Per consentire i lavori di ripristino, messa a quota di orlatura e pavimentazione del marciapiede in adiacenza alla pista ciclabile Cairoli – Stazione F.S. – Passeggiata a Mare, il servizio Mobilità Urbana ha previsto provvedimenti viabili. Pertanto, sino a mercoledì 30 aprile, nella fascia oraria 7.30-18, saranno istituiti il divieto di transito nella pista ciclabile realizzata sul lato nord di via del Vespro, nel tratto compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno, e il divieto di transito pedonale, per una fascia della larghezza di 80 cm., sul marciapiede lato nord di via del Vespro, nel tratto compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno.