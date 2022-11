"La violenza di genere" affrontata anche alla scuola Leopardi - Tempostretto

L'incontro ha visto protagonisti i ragazzi, i genitori e le istituzioni. Presenti anche il Tribunale di Messina, il Cirs e i carabinieri della compagnia Messina Sud

MESSINA – Anche alla scuola Leopardi si è tenuto un incontro sul tema “La violenza di genere”, nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’istituto, da sempre attento alle tematiche sociali, ha ospitato il Sostituto Procuratore del Tribunale di Messina Alessandro Liprino, il comandante della Compagnia Carabinieri Messina Sud, il capitano Ettore Pagnano, Maria Celeste Celi, presidente del Cirs e la psicologa Tiziana Cambria.

In apertura dei lavori, la dirigente scolastica Ersilia Caputo ha sottolineato l’importanza di iniziative simili, che promuovono temi sociali fondamentali ed educano non soltanto i ragazzi ma anche i genitori. Al centro del dibatto, organizzato nell’ambito del Progetto Legalità, il tema del femminicidio e la costante lotta alla violenza sulle donne, che ancora, anche quest’anno, ha generato troppe vittime in Italia e in tutto il mondo.