La voce intramontabile di Massimo Ranieri all'Arena Capo Peloro - Tempostretto

Stasera il concerto a Messina per il tour "Tutti i sogni ancora in volo"

MESSINA – E venne il giorno di Massimo Ranieri a Messina. Il suo tour “Tutti i sogni ancora in volo” è in programma stasera alle 21 all’Arena Capo Peloro (ex Sea Flight). Il concerto è organizzato da Puntoeacapo, Shake it, il Botteghino e GG Entertainement, in collaborazione con il Comune. Il tutto per la rassegna “Messina Città della musica e degli eventi”. Sarà l’occasione per celebrare una carriera iniziata dalla gavetta nel lontano nel 1964 e nel segno della sua voce unica.

In programma i suoi grandi successi, da “Vent’anni” e “Rose rosse” a “Perdere l’amore”, e gli omaggi alla tradizione napoletana. Con Ranieri, artista che si è cimentato pure con successo in particolare in ambito teatrale, al pianoforte Seby Burgio; alle tastiere e voce Giovanna Perna; al basso Pierpaolo Ranieri; alla batteria Luca Troll; alle percussioni Arnaldo Vacca; alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja; violino e voce: Valentina Pinto; ai fiati il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.

La possibile scaletta

Ecco la possibile scaletta, dopo che avrà intonato l’Ave Maria in omaggio alla Madonna della Lettera, la cui festa a Torre Faro è stata anticipata proprio a causa del concerto.

Vent’anni Mi troverai Quagliarulo se ne va Se bruciasse la città Mille notti bianche La vestaglia Tu si’ ‘na cosa grande Mia ragione L’istrione Pigliate ‘na pastiglia Tutte le mie leggerezze Erba di casa mia Ho bisogno di te Rose rosse ‘O marenariello Perdere l’amore ‘O sarracino Anema e core

Articoli correlati