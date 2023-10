L'Accademia della Cucina assegna due premi "Dino Villani" - Tempostretto

Ecco chi ha ricevuto il riconoscimento assegnato dalla sezione di Messina della prestigiosa associazione gastronomica, la più antica d'Italia

MESSINA – Il sindaco Federico Basile e l’Accademia della Cucina hanno consegnato due premi “Dino Villani”, riconoscimenti riservati ai produttori che si distinguono per la propria opera artigianale in un prodotto specifico, “lavorato con ingredienti nazionali tracciabili, di prima qualità e con una ben identificata tipicità locale”.

A ricevere i premi, durante le celebrazioni del 70esimo anniversario della fondazione dell’accademia a Palazzo Zanca, promosse dalla delegazione di Messina guidata dal professor Francesco Trimarchi, sono stati la pasticceria “Delia” e il laboratorio artigianale “Don”. La pasticceria “Delia” ha ricevuto il “Dino Villani” per “l’alta qualità e il gusto dei prodotti, in particolare per quelli secchi”. Il laboratorio “Don”, del messinese Nino Modica con Consuelo Guerra Beeliks, invece “per i canditi di scorza d’arancia e purea di scorza agli agrumi di Sicilia”.

Nel corso dell’incontro è stato rimarcato come l’Accademia italiana della Cucina, l’associazione gastronomica più antica d’Italia, abbia un ruolo centrale anche nella ristorazione odierna. La mission, dopo 70 anni, è proteggere la vera cucina italiana, moderna e anche innovativa, salvaguardando e valorizzando le tradizioni e le tipicità della cucina.