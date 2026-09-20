L’Acr Messina Futsal sciupa, l’Academy Pescara rimonta nella prima in A2 Élite

Dal triplo vantaggio nel primo tempo al gol del pari definitivo a 33 secondi dalla fine

MESSINA – Sfida spettacolare, la prima in A2 Élite, per l’Acr Messina Futsal al PalaLaganà. Sabato pomeriggio i giallorossi hanno ricevuto la visita dell’Academy Pescara e hanno dato vita ad un incontro certamente non privo di emozioni. Alla fine il risultato è stato un pareggio che lascia l’amaro in bocca perché arrivato dopo che i locali avevano chiuso avanti nel primo tempo 4-1 e nella ripresa, dopo essere stati raggiunti 4-4, segnavano negli ultimi sessanta secondi la rete del 5-4, salvo poi subire la quinta rete ospite a 33″ dal triplice fischio. Bella l’atmosfera che si è respirata al PalaLaganà di Montepiselli con tanto pubblico venuto per l’occasione che ha tifato in modo assordante.

Acr Messina Futsal – Academy Pescara 5-5

Mister Tutilo inizia la sfida con Tarenzi tra i pali, Vinicius, Piccolo, Darici, Garcia giocatori di movimento. A partita in corso spazio anche a tanti altri che sono stati anche protagonisti. La partita inizia male con la formazione di Pescara che passa in vantaggio al 3′ con Oliveira. Reazione peloritana con il capitano Piccolo che ribatte da due passi in rete la conclusione di Vinicius al 5′, al 6′ proprio Vinicius su imbucata in contropiede di Centorrino firma la rete del vantaggio. Porta di Mazzocchetti assediata con prima Oechsler, poi Piccolo che colpiscono due pali. Al 14′ altra ripartenza e rete di Piccolo per il 3 a 1.

L’Academy Pescara passa praticamente al portiere di movimento per ilresto del match, ma al 17′ dopo tanta pressione ospite recupero palla dell’Acr Messina Futsal e rete dalla distanza di Vinicius per il 4-1 che manda le squadre al riposo. Nel secondo tempo inizia più aggressiva la formazione ospite che impegna due volte Tarenzi alla parata, ma non ci sono gol fino al 140 quando Baiocchi segna il 4-2. Sale la pressione ospite e al 17′ traversa di Cesaroni e palo di Campaner. Messina pure partecipa ai legni con Garcia che stampa sulla traversa. Al 18′ rigore assegnato agli ospiti e trasformato da Campaner, poi ad un minuti dalla fine Oliveira corregge il tiro di un compagno in rete da due passi per il 4-4. Ultimo pazzo minuto infine con Darici che va a segno, ancora una volta l’uomo in più pesa per Pescara che lascia la porta sguarnita, ma neanche il tempo di festeggiare che c’è l’immediato pari di Campaner che fa terminare la sfida sul 5-5.

Le dichiarazioni in casa giallorossa

Le parole di Ricardo Tutilo, allenatore dell’Acr Messina Futsal: “Questo è uno sport dove provi tutto e di più e può succedere di tutto. Loro sapevamo giocavano bene col portiere di movimento, sono stati bravi loro a recuperare la partita. Speriamo di continuare su questa strada, grazie al pubblico che è venuto a sostenerci e noi cercheremo di fare sempre meglio. Prendiamoci questo punto”.

Il calcettista Lucas Henz Oechsler commenta così: “È stata una partita difficilissima, nonostante abbiamo subito il primo gol siamo partiti bene perché nell’intervallo eravamo avanti 4-1. Il Pescara è una grande squadra e da parte nostra le gambe erano un po’ pesanti dopo una lunga preparazione e ricordiamoci siamo una squadra nuova. I tifosi sono un aiuto in più, prima volta per me in questo palazzetto e sicuramente è una bella cosa e ti dà una spinta in più”.