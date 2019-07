L'Acr Messina si rinforza con l'argentino Gustavo Ott Vale - Tempostretto

L’Acr Messina ingaggia a titolo definitivo Facundo Gustavo Ott Vale, centrocampista classe ’93 originario di Buenos Aires, capitale dell’Argentina.

Ott Vale è reduce dalla buona stagione disputata in serie C con la maglia del Siracusa: 20 le gare giocate in campionato, con due gol realizzati; 2 le presenze in Coppa Italia.



Il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, è in Italia dal 2010, quando per sei mesi è stato aggregato alla formazione Primavera del Genoa, prima di partire in ritiro con il Pescara nella stagione 2011/2012.



A seguire un lungo periodo di inattività, interrotto con l’approdo a Troina nel 2016/2017: secondo posto nel campionato di Eccellenza (25 presenze personali), finale nazionale di Coppa Italia e ripescaggio in Serie D per la sua squadra. Nel 2017/2018 22 partite giocate, 3 reti segnate e primo posto in quarta serie a pari merito con la Vibonese (con quest’ultima poi vittoriosa nello spareggio promozione).

Il percorso calcistico di Ott Vale prosegue, dunque, ancora in Sicilia e il calciatore argentino sarà a disposizione del tecnico Cazzarò e del suo staff a partire dal giorno del raduno.