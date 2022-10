L'Aics Messina definisce i campionati provinciali giovanili e amatoriali - Tempostretto

In campo nelle prossime settimane i settori giovanili, dai 5 ai 16 anni, e il calcio a 7 amatoriale

MESSINA – Prenderà il via nel mese di ottobre la stagione agonistica dell’Aics Messina. Due i campionati provinciali che inizieranno nelle prossime settimane: calcio giovanile e calcio a 7 amatoriale. Il torneo riservato ai più piccoli prevede la partecipazione dei ragazzi, di età compresa dai 5 ai 16 anni d’età, appartenenti alle categorie: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi.

Le partite si disputeranno, in orari pomeridiani, dal lunedì al venerdì, e le mattine di sabato e domenica presso gli impianti: palestra di Montepiselli, “Sport Center Tremonti” e “Fair Play Messina” di via Consolare Pompea e Cristo Re.

In palio il titolo provinciale

Le squadre vincitrici di Esordienti, Pulcini e Primi Calci si assicureranno, oltre al prestigioso titolo di campioni peloritani, la qualificazione alla fase regionale, che si svolgerà dal 29 aprile all’1 maggio all’Athena Resort di Ragusa.

Attualmente hanno ufficializzato l’adesione: Passion Sport, Trinacria Messina, Messina Futsal, Sporting Club Messina, Sporting Atene, La Pineta Sport, Messina Boys, Lauretana, Oratorio Guanella, Bellinzona, Letogiovani, Jc Soccer Academy, Sport Center e Messina Sud. Altri sodalizi stanno per definire la loro iscrizione.

Girone all’italiana per il calcio a 7

Il torneo di calcio a 7 amatoriale prevede la formula classica del girone “all’italiana” di andata e ritorno con gli incontri che si giocheranno di sera e la domenica mattina nei campi di “Trocadero”, “Sport Center Tremonti” e “Fair Play Messina” di via Consolare Pompea e Cristo Re.

La compagine prima in classifica accederà di diritto alle finali nazionali Aics, in calendario a giugno 2023, con soggiorno pagato per 10 persone, mentre i piazzamenti dei playoff garantiranno un contributo in denaro, fino al quarto posto, per la stessa rassegna Tricolore dell’Associazione Italiana Cultura Sport.

Articoli correlati