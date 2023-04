L'Akademia ha cambiato passo. Bonafede: "Prova matura, siamo cresciute" - Tempostretto

L'Akademia sta mostrando un livello di gioco decisamente più alto. I numeri al giro di boa della poule retrocessione e gli scenari per la salvezza

MESSINA – “Sono a Messina da meno di un mese e per le ragazze ci voleva un pò di tempo per acquisire ritmo e mentalità”, queste la parole di coach Bonafede dopo la prima vittoria in trasferta della sua Desi Shipping Akademia Messina.

“Già la svolta c’era stata la scorsa settimana, anche se in realtà sono tre partite che giochiamo bene” prosegue l’allenatore della squadra cara al presidente Costantino che vuole rimarcare oltre alla vittoria di settimana scorsa contro Offanengo anche la prestazione mostrata dalla formazione peloritana nella sconfitta contro l’Albese prima della classe in questa poule salvezza.

Lì forse l’Akademia ha finalmente svoltato e come sottolinea coach Bonafede la prova di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, è stata “di grande maturità e mi piace sottolineare che la squadra inizia a murare ed inizia a difendere e questo dimostra che siamo cresciuti molto rispetto a quando sono arrivato”.

I numeri al giro di boa della poule salvezza

Tre vittorie, a punteggio pieno, e tre sconfitte, nessuna al tiebreak, per la Desi Shipping Akademia Messina che mostra tra l’altro, in linea col carattere del suo nuovo allenatore, di trovarsi più a suo agio in un ambiente più caldo, quello delle mura amiche del Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria. Delle tre vittorie due sono arrivate in casa e delle tre sconfitte una sola a Messina. Saldo positivo in termini di set e punti vinti in casa, negativo in trasferta, ci si lavorerà ma è importate far sapere a chi viene in riva allo Stretto che Akademia non vende cara la pelle e il suo pubblico la supporta.

La partita del “Vezio Magagni” ha consacrato Madelyn Robinson come la più letale tra le messinesi, 33 punti è un record della squadra in questa stagione, nella poule salvezza ha già sfondato quota 100 punti con una media di 19 punti in ognuna delle sei partite sin qui disputati. Segue l’Ebatombo che nelle ultime settimane ha ritrovato continuità in attacco ma soprattutto è migliorata sia in difesa che a muro. Consolidata anche la formazione tipo con il sestetto titolare che è stato sempre lo stesso da quando è arrivato Bonafede con Mearini che almeno nello starting six viene affiancata a Martinelli.

Dopo il turno di campionato l’Akademia Messina recupera punti sulla zona che vale la permanenza in A2, ma oltre ai punti serve anche la posizione e la formazione di Bonafede dovrà fare un grande girone di ritorno della poule retrocessione scalando almeno tre posizioni. I punti sono 23 e con 18 a disposizione il discorso rimane matematicamente, e abbondantemente, aperto.

Risultati 6ª giornata playout

Cremona – Vicenza 3-2

Castelnuovo Rangone – Messina 1-3

Club Italia – Perugia 3-0

Offanengo – Sant’Elia 3-0

Como – Marsala 3-0

Lecco riposava

Classifica Poule Salvezza A2

Salve

Volley Como 40 punti*

Lecco 33 punti*

Cremona 33 punti*

Offanengo 33 punti*

Vicenza Volley 29 punti

Retrocesse

Castelnuovo Rangone 28 punti*

Sant’Elia 23 punti

Akademia Messina 23 punti

Marsala 18 punti

Club Italia Milano 16 punti*

Perugia 10 punti

*partita in più

