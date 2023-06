L'Akademia ingaggia l'opposto statunitense Kelsie Payne - Tempostretto

La texana classe 1995 ha giocato in America, Brasile, Svizzera Sud Corea e Turchia ed era molto ambita anche da squadre di Serie A1

MESSINA – Riprende l’attività di Akademia Sant’Anna che dopo un paio di settimane dalla salvezza raggiunta in Serie A2 femminile di pallavolo piazza un vero e proprio colpo di mercato aprendo ufficialmente la stagione 2023/24 che ricordiamo avrà alla guida ancora Fabio Bonafede, il coach siracusano che già dopo alcune settimane in riva allo Stretto aveva convinto tutti prolungando immediatamente il suo contratto.

Puntellare la rosa e rinforzarla con alcuni pezzi pregiati. Questo, sin dalle primissime ore successive alla salvezza, era stato il mantra del club messinese in vista del prossimo campionato di Serie A2 e, certamente, inizia nel migliore dei modi la costruzione del roster in vista della nuova stagione, con l’ufficializzazione dell’ingaggio dell’opposto Kelsie Payne, un vero e proprio top player per la categoria.

L’opposto Kelsie Payne

Nativa di Austin (Texas), classe 1995 per 193 centimetri di altezza, la Payne inizia il suo percorso pallavolistico prima a livello giovanile, vestendo le maglie delle scuole superiori texane Austin Juniors e John B. Cannally HS, per poi approdare al Kansas, dove giocherà i tornei universitari dal 2014 al 2017. Nella stagione 2018/19 il suo primo contratto professionistico nella Serie A brasiliana con il Pinheiros, mentre nella stagione successiva vola in Europa, dove gioca nella Serie A svizzera con la maglia del Kanti.

Nel campionato 2020/21 approda al Korea Expressway nella V-League sudcoreana, dove gioca per due campionati consecutivi prima di tornare in Europa nella stagione appena conclusa, questa volta in Turchia, giocando da protagonista alla corte del Sigorta Shop, club impegnato nella Sultans League, la massima serie turca. Nella sua carriera sono tanti i titoli personali conquistati a livello universitario, che le sono valsi anche la convocazione nell’estate del 2016 da parte della Nazionale statunitense, con la quale giocherà la Coppa Panamericana e si aggiudicherà la medaglia di bronzo.

Colpo di mercato per Akademia. Costantino: “Soddisfatti dell’operazione”

Per Akademia Sant’Anna si tratta di un autentico colpo in vista della prossima stagione: superando anche la concorrenza di diversi altri club blasonati della Serie A1 italiana e di altri team di alto livello nel panorama europeo, il club messinese si è riuscito ad assicurare le prestazioni di un vero e proprio top player per questa categoria.

“Questa è la dimostrazione della volontà della società di voler costruire un roster in grado di competere ad altissimi livelli nella prossima stagione – queste le parole di un soddisfatto Fabrizio Costantino, presidente di Akademia – E dimostra anche che ormai il nostro club è riuscito a costruire in questi anni di attività una credibilità importante nel panorama pallavolistico italiano, che passa attraverso un’attenta programmazione, un’oculata solidità dei progetti ed una gestione ottimale delle scelte tecniche, come la volontà di confermare sin da subito per le prossime due stagioni coach Bonafede, che ci ha condotto sino ad una straordinaria impresa e con il quale stiamo progettando un prossimo futuro veramente importante.

Siamo veramente soddisfatti di aver portato in riva allo Stretto una giocatrice del calibro della Payne, contesa da diversi top club di mezza Europa: questo ci inorgoglisce e ci stimola a lavorare con ancora più determinazione, con l’obiettivo, come stiamo già facendo, di costruire una rosa altamente competitiva e di organizzare il nostro progetto sportivo in maniera sempre più solida. Questo vuole essere un primo regalo che ci facciamo e che facciamo a tutti i nostri supporters: stiamo puntando, come promesso e come dimostra questo grande colpo, a crescere sempre di più e, adesso, abbiamo bisogno del sostegno da parte di tutti, partendo da un’ulteriore dimostrazione di vicinanza che passa anche dalla campagna abbonamenti. Colgo l’occasione – conclude Costantino – per ringraziare i procuratori Alessandro De Lima e Giuseppe Selvaggi per il prezioso supporto nel concludere l’operazione con Kelsie Payne”.

