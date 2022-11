L'Amando Volley attende il Teams Volley Catania al PalaBucalo - Tempostretto

Si tratta del terzo derby siciliano consecutivo per la formazione santateresina

SANTA TERESA DI RIVA – Dopo Marsala e Terrasini ecco un’altra corregionale per l’Amando Volley. La tifoseria e la società si attendono un pronto riscatto delle beniamine locali che hanno raccolto solo tre punti nelle ultime tre gare ed hanno abbandonato la prima posizione in classifica scalzate dall’Arzano che adesso si trova avanti di due punti e con una gara in meno.

La partita si giocherà sabato 26 novembre con inizio alle ore 18 e sarà arbitrata dal duo Vincenzo Emma di Pietraperzia e Giulia Morelli di Caltanissetta. Il prossimo turno di campionato (l’ottava giornata) si caratterizza per una particolarità: sarà la sola volta (la stessa cosa accadrà all’ottava di ritorno) che si giocheranno sei gare e non cinque in quanto la giornata coincide col turno di riposo che avrebbe dovuto effettuare il Caffè Trinca Palermo, poi ritiratosi alla vigilia dell’inizio del torneo.

L’avversario Teams Volley Catania

La compagine catanese allenata da Ina Baldi non dovrebbe costituire un ostacolo per la formazione di casa che tuttavia ha imparato sulla sua pelle a diffidare di qualunque avversario. Le catanesi vantano un roster numericamente molto ampio fra cui spicca l’opposto Sharon Luzzi, la centrale (ex di turno) Matilde Mercieca, la veterana Alessia Foti (ruolo libero) e la giovanissima diciottenne Chiara Sant’Ambrogio. Attualmente, occupano la terzultima posizione in classifica con soli tre punti all’attivo su cinque gare disputate avendo già osservato entrambi i turni di riposo.

