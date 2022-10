L'Amando Volley attende Melendugno, sfida d'alta classifica in B1 - Tempostretto

La sfida al New Palabucalo che vedrà opposte due squadre a punteggio pieno nel girone E inizierà alle ore 18

SANTA TERESA DI RIVA – Si affronteranno domani, sabato 29 ottobre, al Palabucalo due squadre attualmente a punteggio pieno nel campionato femminile di serie B1, girone E. Le padrone di case dell’Amando Volley ospiteranno, alle ore 18, le salentine di Melendugno allenate da mister Bruno Napolitano.

Tre vittorie su tre per le siciliane, due vittorie su due (entrambe per 3-0) per Antignano e compagne. Per le salentine si tratterà della loro prima trasferta in campionato, avendo giocato fra le mura amiche le gare contro Fiamma Torrese e Hub Ambiente Catania ed osservato già il turno di riposo alla seconda giornata.

Nuovo corso per Melendugno e precedenti

Rispetto alla scorsa stagione nel roster delle pugliesi annoveriamo le conferme del capitano Fabiana Antignano e di Delizia Marra (entrambe centrali di ruolo): non troviamo più né l’ex Albano, né la Kostadinova, né l’albanese Joneda Alikaj ma la società del presidente Pino Lugibello ha allestito ugualmente una compagine destinata ad occupare le più alte posizioni della classifica.

Da segnalare infatti come mister Napolitano potrà contare sulle prestazioni sportive dell’opposto Sara Stival, delle palleggiatrici Valeria Caracuta e Anna Salimbeni, del libero Cecilia Oggioni, delle schiacciatrici Morciano, Favero e Maiorano e dell’altra centrale Asya Zingoni.

Nel torneo dello scorso anno le salentine si imposero per 2-3 (la gara si giocò al PalaBarca di Letojanni per l’indisponibilità della struttura santateresina), partita che decretò la bianco-celeste Alessandra Marino quale top scorer di giornata con 23 punti all’attivo. Facile prevedere nelle tribune un ragguardevole numero di spettatori oltre al consueto calore dei supporters organizzati degli Eagles. Flavia Caltagirone di Agrigento e Giovanni La Mantia di Palermo saranno i direttori di gara.

