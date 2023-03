L'Amando Volley cede in casa ad Arzano che prende l'intera posta - Tempostretto

Lotta alla pari contro le campane, ma nei momenti cruciali, ai vantaggi di secondo e quarto set, l'Amando Volley è venuta meno

SANTA TERESA DI RIVA – A gara terminata la tifoseria organizzata degli Eagles riserva applausi (ricambiati) per le beniamine e per le vittoriose ragazze campane. Questa la giusta cornice finale ad una gara appassionante, combattuta, vinta dalle ospiti ma dove le padrone di casa non hanno sfigurato.

Probabilmente le ragazze di mister Prestipino sono venute meno nei momenti cruciali di due set (il secondo e il quarto) che le ospiti si sono aggiudicati ai vantaggi (nel secondo l’Amando ha anche avuto a disposizione un set-ball per chiudere la frazione a proprio vantaggio). Nielsen ancora infortunata è stata sostituita dalla Gervasi; Giacomel si è allenata pochissimo ma è stata eroicamente in campo per tutta la durata della gara ben figurando. In cabina di regia è stata schierata per lo più Anna Amaturo (buonissima prestazione la sua) che ha avvicendato la Courroux sul 12-17 del primo set.

Per il resto Prestipino si è affidato alla coppia di centrali Murri/Cecchini, all’opposta Bertiglia e al libero Galuppi. Mister Antonio Piscopo ha lasciato in panchina l’infortunata Nives Palmese e ha schierato Putignano opposta alla palleggiatrice Elisa Allasia. Per il resto tutto come da pronostico con la coppia di centrali Passante/Suero De Leon, il libero Piscopo e le bande Aquino e De Siano, assolutamente quest’ultima la migliore in campo.

In virtù dei risultati della 18ª giornata l’Arzano vola sempre più in alto e si ritrova adesso con otto punti di vantaggio su un terzetto di squadre, Casal de’ Pazzi, Melendugno e Santa Teresa. Grande soddisfazione a fine gara tra le ospiti e per mister Piscopo che ha ricordato come sempre tra le due compagini vengono fuori bellissime partite (l’anno scorso qui al Palabucalo era stato un pirotecnico 3-2 per le padrone di casa, stesso risultato a favore delle santateresine nella gara di ritorno); delusione per le ragazze in bianco-celeste che hanno lottato alla pari contro le fortissime campane ma alcune indecisioni, unitamente alla mancanza di un pizzico di esperienza nei momenti topici ha fatto propendere la bilancia a favore delle napoletane.

Risultato finale: Amando Volley – Arzano 1-3 (19-25 24-26 25-22 26-28)