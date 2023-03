L'Amando Volley in trasferta a Catania contro l'Hub Ambiente - Tempostretto

Le santateresine nel fine settimana di scena in terra etnea contro l'ultima in classifica

SANTA TERESA DI RIVA – L’obiettivo in casa biancoceleste è quello di tornare dalla trasferta di Catania con tre punti in saccoccia per poter ancora sperare di conquistare a fine torneo una posizione utile per la disputa dei play-off.

Hub Ambiente Catania contro Amando Volley Santa Teresa di Riva si giocherà sabato 25 marzo al Pala Abramo di Piazza Spedini con inizio alle ore 17. Gara che sarà arbitrata da Giuseppe Pampalone e Giovanni La Mantia. Fra le etnee, l’ex di turno sarà la centrale Matilde Mercieca.

L’esperienza insegna che non ci sono partite semplici e le santateresine conoscono bene questa realtà per averla sofferta sulla propria pelle lungo il corso di questo campionato. Tuttavia andare a giocare sul campo dell’ultima in graduatoria che vanta solo quattro punti in classifica conquistati esclusivamente nell’arco di tre partite tutte terminate al tie-break, non dovrebbe creare particolari allarmismi per Bertiglia e compagne, ma è sempre bene non fidarsi.

Infermeria ancora piuttosto affollata in casa Amando Volley e le successive due giornate di riposo (fra cui quella per lo stop dovuto alle festività Pasquali) giungeranno come notizia molto lieta per mister Prestipino e atlete reduci tuttavia da un confortante 3-0 casalingo contro un buon Terrasini, anch’esso giunto incompleto al Palabucalo per la contemporanea assenza di Frigo, Miceli e Vescovo.

