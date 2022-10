L'Amando Volley prepara l'insidiosa trasferta in terra sannita - Tempostretto

Sabato pomeriggio la squadra di Santa Teresa sarà di scena a San Salvatore Telesino contro l'ex Alessandra Marino

SANTA TERESA DI RIVA – La terza giornata di campionato del girone E di serie B1 femminile mette di fronte la Forex San Salvatore Telesino e l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva. Gara prevista per le ore 16 di sabato 22 ottobre e che sarà arbitrata dal duo napoletano Federico Chiacchiaro e Dario De Martino. Una gara dal pronostico incerto: nello scorso torneo, l’incontro terminò 2-3 a favore delle santateresine, una gara che per certi versi poteva essere chiusa prima e che invece stava addirittura per essere totalmente compromessa.

L’Amando Volley denota un buon momento di forma e una sempre migliore coordinazione fra tutti i reparti; Jimenez non è tecnico da lasciare qualcosa al caso e pertanto sia atleticamente, tecnicamente che strategicamente le santateresine appaiono pronte a giocarsela nel tentativo di portare a casa punti preziosi per il proseguo del torneo. Recentemente, l’Amando nel test amichevole (immagine in evidenza) sostenuto a Catania contro l’Hub Ambiente, facile affermazione per quattro set a zero con rotazione da parte del tecnico spagnolo di tutte le giocatrici a disposizione.

Ex Amando tra le fila avversarie

Un test impegnativo, riserva dunque il calendario alle ragazze di mister Jimenez che sia pur a punteggio pieno incontreranno una compagine che appare molto in salute e che ha incamerato già quattro punti nei derby campani giocati nei primi due turni. Le beneventane annoverano tra le proprie fila l’ex Alessandra Marino, schiacciatrice, che per tre stagioni ha indossato la casacca dell’Amando Volley contribuendo fra l’altro nel 2018-19 alla promozione dalla B2 alla B1.

Hanno calcato il parquet del PalaBucalo anche le gemelle Raquel e Marlene Ascensao Silva, rispettivamente opposta e centrale, per due stagioni nel Volley Santa Teresa di Riva (8° e 10° posto finale). Allenate da mister Eliseo, nel loro roster segnaliamo anche una vecchia conoscenza dei campi del girone meridionale di serie B, ovvero l’esperto libero bustocco Alessia Luraghi, ex Castelvetrano, Terrasini e Melendugno, e la brasiliana Ana Karoline Milano, detta Kerol, temibile schiacciatrice.

