L'Amando Volley torna in campo dopo la pausa contro Castellana Grotte - Tempostretto

Partita in programma al PalaBucalo sabato 4 febbraio alle ore 18. Nella squadra avversaria c'è Ludovica Fabbo, scorso anno nel roster dell'Akademia promossa

SANTA TERESA DI RIVA – Dopo due settimane di break dovute alla preventivata sosta invernale, programmata tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno, riprende l’attività agonistica relativamente al campionato di volley, serie B1.

Nel girone E, le bianco-celesti dell’Amando Volley di Santa Teresa di Riva, che momentaneamente occupano la seconda posizione in classifica, affronteranno Castellana Grotte, compagine pugliese che naviga nelle zone basse della classifica. La gara è in programma sabato 4 febbraio al Palabucalo con inizio alle ore 18 e sarà diretta dai signori Gabriella Notaro e Antonino Richichi.

L’avversaria Castellana Grotte

Le baresi possono vantare solo otto punti in carniere, frutto di una vittoria piena, due partite vinte al tie-break e una persa al quinto set. Allenate da Massimiliano Ciliberti, all’andata furono sconfitte in casa per 0-3 dalle ragazze di mister Jimenez: una vittoria abbastanza agevole nel complesso per le ospiti (a parte una seconda frazione di gioco molto combattuta nella quale le pugliesi erano avanti 24-20), ove l’opposta mancina di casa, ovvero Ginevra Bazzani, fu la top scorer della gara con 13 punti.

Il roster delle nostre avversarie fa registrare una nuova giocatrice, la quasi ventenne Ludovica Fabbo che affiancherà nel ruolo di palleggiatrice Grazia Equatore e Gaia Gulino, anch’esse molto giovani. La giovane palleggiatrice nella scorsa stagione vestiva la maglia di Akademia Sant’Anna, poi promossa in A2 ed era la vice di Margherita Muzi. I maggiori pericoli da Castellana Grotte comunque verranno sicuramente dalla già citata Bazzani, dalla centrale Avellini e dalle bande Soleti e Kohler.

