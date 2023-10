L'amministrazione Basile in Consiglio: "Un anno di risultati ma il lavoro parte dal 2018" - Tempostretto

Il sindaco, Mondello e Minutoli in aula. Mobilità, parcheggi e manutenzione di cimiteri e villette al centro della relazione annuale. E ora spazio alle partecipate

MESSINA – La lunga relazione di oltre 500 pagine, 368 della sola amministrazione, sul primo anno di attività della giunta guidata dal sindaco Federico Basile è stata esposta, in maniera riassuntiva ma adesso per intero, di fronte al Consiglio comunale. Una sessione di lavori aperta il 28 settembre scorso e non ancora del tutto chiuso, perché se stasera sono stati gli assessori Salvatore Mondello e Massimiliano Minutoli a completare parlando della propria attività, adesso toccherà alle partecipate, prima dell’apertura del dibattito vero e proprio con i consiglieri.

Basile, in apertura dei lavori, ha ricordato come l’intera attività sua e degli assessori della sua giunta faccia capo alla campagna elettorale e al progetto partito con il sindaco Cateno De Luca: “I risultati, per fare un esempio, di Atm, è ovvio che partono dal 2018 e non da quest’anno. E così le pedonalizzazioni, le piste ciclabili e tutte le altre azioni che si stanno ponendo in essere”.

I punti di Mondello, dal risanamento alla mobilità

Poi parola al vicesindaco Salvatore Mondello: “Tra le molteplici deleghe vorrei iniziare al contrario di come normalmente le elenchiamo, quindi dall’attività svolta in seno alla rappresentanza. I rapporti con le istituzioni sono un’attività che ho già svolto nella precedente amministrazione, ma provenivamo da un periodo in cui le attività istituzionali avevano poco spazio. Parlo dei rapporti con le forze dell’ordine e le forze armate. Oggi abbiamo un rapporto sinergico e ci coordiniamo quasi giornalmente. La sinergia tra le istituzioni porta a risultati ottimali soprattutto quando si parla di istituzioni importanti per il territorio”.

Mondello passa al risanamento: “Abbiamo sempre lavorato in sinergia sia con l’Arisme sia con il commissario. Il progetto Pinqua è risultato primo in Italia e questa condizione ci sta assicurando ulteriori premialità. Abbiamo avuto la capacità di attecchire a un finanziamento importante. E vi aggiungo: io e il sindaco siamo stati invitati a Milano a raccontare la nostra esperienza che è diventata una pubblicazione del Politecnico, insieme ad altre realtà. L’altra attività significativa è stata la continuazione della demolizione delle aree baraccate. La realtà dei fatti è che tutti i progetti esecutivi sono stati realizzati in seno all’Arisme e che tutti i denari erano fondi regionali recuperati prima dalla giunta De Luca e oggi dalla giunta Basile, trasferiti poi alla struttura commissariale. Molte delle aree baraccate non esistono più: Fondo Fucile, Annunziata alta, tutte realtà pronte a ricevere la nuova progettualità. L’ultima attività è l’acquisto degli alloggi. Tra queste attività è importante ricordare l’acquisto dell’ex caserma Sabato, acquisita con un’asta di un’area con 32 immobile. Attraverso la riqualificazione si realizzeranno 45 o 46 nuovi alloggi”.

E prosegue: “Passando all’edilizia scolastica, sono stati verificati tutti i 104 edifici e siamo ormai nella fase direi terza. Ci sono state la consegna di alcune scuole, l’inizio lavori di altre, a breve si partirà in altre ancora. E ancora, le grandi infrastrutture. Via Don Blasco siamo in dirittura d’arrivo, con i punti focali in via Santa Cecilia con lo spostamento delle tubazioni e nell’area Rifotras, con il Comune a vincere in ogni fase di giudizio, quindi stiamo velocizzando per chiudere la partita”.

Infine la mobilità: “Tutti i parcheggi sono in fase d’appalto, alcuni completati, alcuni in fase di completamento. Il piano integrato parcheggi sta andando avanti e vogliamo chiudere a stretto giro. Dove vedete inerzia dei lavori il problema è derivante dai servizi a rete, che ancora hanno interlocutori unici come Enel o fibra che rallentano. Ma gran parte delle opere sono state completate e vogliamo chiudere il prima possibile. Concentrandomi sui piani, il Pgtu approvato un anno fa è un grande successo e oggi ci consente di cominciare ad avere una visione diversa, meno provinciale e più legata a visione e respiro. Stiamo portando avanti anche il Pums. Prima di Natale dovremmo avere il provvedimento”. Mondello ha parlato anche dei successi di Atm, con le paline digitali e gli autobus cardio-protetti, “elemento da non sottovalutare”. Tra gli altri argomenti citati, il successo della risoluzione Eu pilot e la chiusura di “lottizzazioni in essere dal 1980 in poi”.

Cimiteri, acquario e protezione civile

Minutoli, invece, parte dalla manutenzione di beni e servizi: “La manutenzione di strade, marciapiedi, alloggi, qualche appalto che abbiamo dovuto fare dove mancavano recinzioni o guardrail. Abbiamo portato a termine appalti del 2022 e siamo quasi alla fine di quelli del 2023. Sui cimiteri si sta lavorando agli ampliamenti. Abbiamo qualcosa in sospeso sul cimitero di Faro superiore, a causa di un contenzioso alla regione”. L’assessore ha ricordato le problematiche all’impianto crematorio, poi risolte, così come altri lavori di ampliamento e proposte per nuovi posti, oltre alla manutenzione all’interno del Gran Camposanto e in tutti i cimiteri suburbani.

Dopo si è concentrato sulle aree verdi: “Abbiamo 1,3 milioni di euro per arredi e giochi da collocare in città nelle varie ville e aree messinesi. Oggi abbiamo presentato l’area di Villa Sabin per lo sgambamento cani, intanto abbiamo completato diversi interventi nelle ville e grazie a un finanziamento regionale abbiamo allestito aree per i bambini con disabilità. Attraverso i fondi per la democrazia partecipata abbiamo completato alcuni interventi in sospeso”.

Minutoli ha parlato anche dell’acquario, ricordando che “ci sono i lavori in corso, sia per l’adeguamento sismico sia per efficientamento energetico e per le vasche, così da renderlo un acquario didattico, riqualificando quello esistente per le scuole”. Poi la protezione civile: “Siamo nella settimana nazionale della sicurezza. Giorno 12 è prevista la prova delle sirene. Un sistema che si va ad aggiungere all’alert system con la telefonata o con l’sms. E si sta esaminando il regolamento della protezione civile inserendo tutte le pratiche che mancavano e il volontariato. Nel fine settimana ci saranno i vari stand per la campagna ‘Io non rischio’. La prossima settimana ci saranno le prove di evacuazione”.