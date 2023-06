Lanciò potente petardo durante Messina-Catanzaro, partite vietate per 2 anni a tifoso calabrese - Tempostretto

Daspo della Questura

MESSINA – Non potrà accedere per due anni negli stadi in cui si disputano le partite del Catanzaro il tifoso calabrese di 26 anni che lo scorso 29 gennaio lanciò un potente petardo nel settore occupato da circa 800 tufosi ospiti. Era in corso Messina-Catanzaro, valida per il campionato di calcio di serie C. Il questore di Messina ha firmato questa mattina il Daspo nei confronti del giovane catanzarese in virtù del quale “non potrà accedere, per due anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive in cui sia impegnato il Catanzaro nonché gli altri club professionisti e dilettanti”. La Questura ha evidenziato che “nel corso della gara calcistica allo stadio comunale messinese Franco Scoglio, il ventiseienne si è reso responsabile di comportamenti mirati a turbare l’ordine pubblico, creando concreto pericolo per le persone”.

Comportamenti accertati dal lavoro di indagine dei poliziotti e dall’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura e confermati dalle immagini di videosorveglianza che ritraggono il 26enne intento a lanciare il potente petardo nel settore ospiti. Il tifoso “violento” per due anni ha l’obbligo di presentazione all’ufficio di polizia al 25° minuto del 1° tempo ed al 25° minuto del 2° tempo di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra del Catanzaro.