L’appello di Ninni Bruschetta ai tifosi del Messina: “Protestate, ma tornate allo stadio”

L'attore e regista messinese parla di "squadra bellissima con giovani brillanti", "allenatore eccellente e vincente" e "un presidente che vuole andare avanti"

MESSINA – Alla vigilia di Crotone-Messina, in programma domani alle 18.30, e con lo scontro tra il tifo organizzato e il presidente Sciotto tutt’altro che vicino a una tregua, arriva un messaggio di pace. A lanciarlo è stato l’attore e regista messinese Ninni Bruschetta, ritratto in una foto con un cappellino giallorosso, seduto in curva sud. Bruschetta si è rivolto ai tifosi lanciando un appello e chiedendo di “non essere lasciato solo” e di tornare allo stadio perché “la squadra senza tifosi è incompleta”.

L’appello di Bruschetta

Bruschetta ha affermato: “Cari amici e tifosi del Messina, vedete questo signore in quello stadio semivuoto? Sono io. Vi prego non mi lasciate solo. Capisco perfettamente la vostra protesta. Capisco che i tifosi vogliano una squadra forte, che lavori in un ambiente sereno e che pretendano di essere ascoltati dalla dirigenza. E questo perché? Perché la tifoseria è parte integrante di una squadra. Quindi, quando si scende in campo il tifo non può mancare”.

E ancora: “Io ho vissuto gli anni di Scoglio e di Zeman, del grande Schillaci (a cui faccio i miei auguri), ho visto la serie A e ho sentito con le mie orecchie i telecronisti di Tele+ (oggi Sky) definire il Giovanni Celeste come il Santiago Bernabeu della serie B! Questo è il nostro tifo, questi siete voi. Non potete più mancare. Continuate a protestare, se ci sono dei motivi, ma non togliete il vostro supporto a questa bellissima squadra di giovani brillanti e di grande talento, con un allenatore eccellente e vincente e con un presidente che, al di là di qualsiasi dibattito, adesso ha il compito e senz’altro la volontà di andare avanti, il più avanti possibile. Adesso bisogna giocare e senza i tifosi la squadra è incompleta. Vi prego. Pensiamo a vincere. Forza Messina!”