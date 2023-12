L'appello: "Salvate i miei mosaici a Boccetta" - Tempostretto

Irina Belaeva è bielorussa e da anni vive a Messina: "Tre delle 30 ceramiche da me donate sono state tolte dopo i lavori alla fermata del bus"

MESSINA – “Sono bielorussa e vivo a Messina da anni. Ho donato 30 ceramiche nella zona di Boccetta e tre sono state tolte, da poco, per via dei lavori vicino alla fermata del bus. Faccio un appello al Comune per trovare una soluzione e non fare perdere i miei mosaici”. Irina Belaeva ha intenzione di realizzare altri lavori, da vasi a rielaborazioni artistiche nei muri, e si augura che si risolva presto il problema.

I lavori al Boccetta tolgono 3 mosaici Irina Belaeva Mosaici di Irina Belaeva

“Amo questa città e sono orgogliosa dei miei mosaici. Non voglio che si perdano”, spiega. Da qui l’appello.