Larderia, al via i festeggiamenti per la Madonna di Dinnamare VIDEO - Tempostretto

Questa notte il tradizionale pellegrinaggio verso il Santuario sui Peloritani

MESSINA. Entrano nel vivo le manifestazioni religiose e culturali in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Dinnamare, immagine che si venera nel villaggio di Larderia, nella parrocchia San Giovanni Battista presieduta da don Nino Caminiti. La devozione verso la Vergine è particolarmente sentita anche nei paesi limitrofi e nell’intero comune di Messina. Per questa festa, verrà esposta per la prima volta la tavola dopo il restauro eseguito da Carmelo Geraci.

Questa sera si rinnoverà il tradizionale pellegrinaggio, il quadro della Madonna di Dinnamare, verrà portato a spalla dai fedeli fino al santuario sull’omonimo monte dei Peloritani, a 1127 metri di altitudine. I pellegrini partiranno da Larderia all’una di notte, per raggiungere la cima all’alba. Alle 11:30 di sabato 5 la solenne celebrazione Eucarestia presieduta da S.E. Mons. Santi Rocco Gangemi, Arcivescovo e Nunzio Apostolico in Serbia. Nel pomeriggio il simulacro della Vergine farà ritorno nel villaggio per la processione, accompagnato dalla musica della banda “Madonna di Dinnamare” diretta dal maestro Andrea Grioli. I festeggiamenti si concluderanno alle 23:45 con i giochi pirotecnici a cura della ditta Giovanni Arigò.