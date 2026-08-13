L’area absidale del Duomo ha riaperto alla città dopo i lavori di Puli-Amo Messina

Restituito alla comunità uno spazio del centro storico grazie al lavoro dei volontari

MESSINA – Dopo mesi di lavoro, cura e impegno da parte dei volontari dell’associazione Puli-Amo Messina, l’area absidale della Basilica Cattedrale è stata restituita alla cittadinanza. Un percorso di recupero che trasforma uno spazio prezioso del centro storico in un luogo ritrovato per la comunità.

Arte, tradizione e partecipazione per la riapertura

L’avvio di questo nuovo corso è stato accompagnato da due appuntamenti culturali nati dall’unione di arte, fede e tradizione. Durante le iniziative è stata inaugurata la scultura “Italia”, opera dell’artista Alex Caminiti, ed è stata proposta una serata dedicata all’antico dialogo in canto tra il Cristo e l’Alma Maria della Vara.

I due momenti hanno registrato un’ampia partecipazione di cittadini e visitatori, dimostrando la vocazione dell’area absidale a diventare un punto di riferimento per l’incontro e la cultura nel cuore della città.

I prossimi interventi al termine dell’estate

I volontari di Puli-Amo Messina sottolineano come questo traguardo rappresenti soltanto una prima tappa del progetto. Al termine della stagione estiva, l’associazione riprenderà le proprie attività all’interno del sito con nuovi interventi dedicati alla cura, alla valorizzazione e all’organizzazione di iniziative aperte alla collettività.