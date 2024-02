“L’arte racconta la città”: visite guidate per conoscere Messina

Dopo il successo di oltre un anno fa al Gran Camposanto, torna l'evento di Officina del Sole con il patrocinio del Comune

MESSINA – Torna l’evento #Strettartme, con cui sfilze di artisti, tra poeti, pittura, fotografia e poesia, danno vita a vere e proprie estemporanee al fianco di guide che porternano i cittadini in visita in diversi luoghi della città. Dopo il successo al Gran Camposanto di oltre un anno fa, l’evento “L’arte racconta la città” tornerà il 3 marzo dalle ore 9, stavolta in pieno centro città.

Appuntamento alla Chiesa dei Catalani

L’appuntamento è infatti alla Chiesa dei Catalani, con estemporanee in via Cardines, Quattro Fontane e arrivo a Piazza Duomo. Finita l’opera, si potranno scattare foto o realizzare reel inserendo l’hashtag #Strettartme per creare una gallery virtuale ed entrare attivamente nella community messinese. Per l’occasione verrà aperta la Chiesa dei Catalani, dalle ore 10:30 alle 13:00, con visite guidate, grazie alla collaborazione della Nobile Arciconfraternita SS. Annunziata dei Catalani.

A organizzare è l’Officina del Sole, con il patrocinio del Comune di Messina e degli assessorati alle Politiche Giovanili e a Cultura e Turismo, ed è rivolto a chiunque. La partecipazione è gratuita. Importante anche il supporto dell’associazione “Amici del Museo” e della Nobile Arciconfraternita SS. Annunziata dei Catalani.

Orari e visite, tutte con partenza dalla Chiesa dei Catalani: