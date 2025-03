L’artista messinese Val Romeo firma il manifesto variant di Etna Comics 2025

Nella sua originale creazione un omaggio al brano "La cura" di Franco Battiato, accostato a Wonder Woman

CATANIA – Una “firma” messinese per il manifesto variant di Etna Comics 2025. Se la realizzazione della locandina ufficiale della manifestazione quest’anno è stata affidata alle matite di Igort, che ha scelto di omaggiare Franco Battiato, il manifesto bis, quello che in gergo fumettistico viene definitivo variant, da sempre affidato dagli organizzatori ai principali artisti siciliani, è stato realizzato dalla disegnatrice di origini messinesi Val Romeo. La scelta del soggetto è ricaduta anche in questo caso sul grande maestro siciliano, e in particolare su uno dei suoi brani più amati, “La cura”, ma con un accostamento insolito: quello con la celebre eroina dei fumetti Wonder Woman.

Nella creazione di Val Romeo, “La cura” di Franco da Battiato viene intesa come la cura per sé stessi, per il prossimo, per la propria terra, per l’universo intero, per la propria passione, per la scelta delle parole e della musica, per la propria musa. La fumettista messinese ha trovato ispirazione nel brano del cantautore originario di Ionia, che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 80 anni, ritraendo un giovane Battiato e inquadrando “La cura” come promessa di felicità. Battiato viene accostata a Wonder Woman, identificata come un’incarnazione supereroistica della cura e che applica i principi della canzone.

Il manifesto realizzato da Val Romeo

