L’atleta dell’UniMe Alessandro Mazzeo a podio ai campionati italiani paralimpici

Argento e bronzo nei 100 e 50 stile libero a Napoli. Mazzeo: "Non era scontato fare questi risultati, prossimo appuntamento la Traversata dello Stretto"

Cala il sipario sui Campionati Assoluti Estivi della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Le gare erano in programma dal 4 al 6 luglio a Napoli e valide come qualificazione per il World Para Swimming, tra i partecipanti anche il messinese Alessandro Mazzeo dell’Ssd UniMe che ha conquistato due importantissimi podi sui 50 e 100 stile libero, chiudendo rispettivamente al terzo e secondo posto assoluto, in entrambi i casi a soli 17 centesimi dalla medaglia d’oro.

“Sono molto soddisfatto – così Alessandro Mazzeo – non era assolutamente scontato raggiungere questi risultati ed avvicinarmi cosi tanto al titolo Tricolore, considerata anche la differenza di età con l’atleta che mi ha preceduto, cosi come il risultato cronometrico è andato oltre le mie rosee previsioni. Adesso mi godo un pò di meritato riposo per poi preparare i prossimi appuntamenti agonistici e la Traversata dello Stretto di Messina in programma il prossimo 21 luglio”.