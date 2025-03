L’Atletica Savoca conquista il podio di società al campionato regionale

Le Ragazze del cross conquistano il bronzo, Andrea Sutera chiude sesto a livello nazionale nella prova dei campionati italiani di marcia

I primi due mesi dell’anno hanno già regalato soddisfazioni all’Atletica Savoca, nonostante la perdurante situazione di disagio che stanno vivendo i suoi giovani tesserati, di fatto fuori, da maggio 2024, da quel che rimaneva della pista di Savoca. Di assoluto prestigio nazionale il sesto posto ottenuto da Andrea Sutera nella 1ª prova dei Campionati Italiani di società di marcia (strada), svoltasi ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. La seconda kermesse Tricolore è in calendario domenica 30 marzo a Sant’Alessio Siculo, organizzata proprio dall’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi, in sinergia con l’Amministrazione comunale della cittadina jonica.

In Puglia, Sutera ha fornito un’eccellente prestazione nella 10 km Juniores, chiusa in 47’42”, confermandosi, così, tra i più forti specialisti della Penisola, nati negli anni 2006 e 2007, di questa affascinante specialità. Presenti tra il pubblico due big della marcia: la campionessa europea e bronzo mondiale Antonella Palmisano, oro olimpico a Tokyo, ed il bronzo continentale Francesco Fortunato. Sutera si è poi confermato ad alti livelli ai Campionati Italiani Individuali Indoor di Ancona con una lusinghiera ottava piazza.

I risultati dei Ragazzi e Cadetti al campionato regionale

L’Atletica ha ottenuto brillanti risultati anche negli appuntamenti del Campionato Regionale di società di cross Ragazzi/e e Cadetti/e, tenutisi a Regalbuto e Vittoria. Nella classifica a squadre, bronzo per le Ragazze, dietro soltanto a Real Paceco e Scuola di Atletica Misilmeri. Da sottolineare, la quarta posizione individuale di Marta Maimone, che ha mancato la medaglia per un errore tattico. Il gruppo Ragazze era composto da: Maimone, Mariangela Costa, Cristina Aicolino, Michela Triolo, Ludovica Giardina, Marta Carrolo, Valentina Nicotra. Sesti i Cadetti: Tommaso Rigano, Christian Ferraro, Andrea Busà, Riccardo Gullo, Lorenzo De Salvo, Alessandro Forgione, Giovanni Di Mauro, Matteo Crocetta e Carmelo Carnabuci. Ottave le Cadette: Elisa De Simone, Ginevra Ballone, Martina Leo e Anita Sturiale, Giulia Santoro. Noni i Ragazzi: Carmelo Carnabuci, Fabrizio Nicita, Christian D’Ignoti, Gilardi Tommaso e Mattia Trovato. Bene, infine, gli Esordienti Luciana Sturiale, Alice Costa e Gabriele Silvio.

