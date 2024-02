Lav Messina e Vigili del fuoco: sì al protocollo per il soccorso degli animali in caso di calamità

A livello nazionale l'intesa è stata siglata nel dicembre 2023. La sezione messinese dell'associazione si è attivata per ottenere il via libera in tutta la provincia

MESSINA – La Lav di Messina e i Vigili del fuoco hanno siglato il protocollo nazionale d’intesa, anche per il territorio peloritano, con al centro il tema del “soccorso pubblico e della difesa civile”, che permetterà agli attivisti di intervenire in caso di calamità naturali come incendi, territori e alluvioni. A livello nazionale il documento è stato firmato il 19 dicembre 2023 e rappresenta un punto fondamentale che permetterà all’associazione di operare al fianco dei vigili del fuoco, su tutto il territorio.

A Messina è stato l’attivista Davide Mangraviti, insieme alla responsabile nazionale dell’unità di emergenza Lav Beatrice Rezzaghi, a incontrare il comandante Felice Iracà, per suggellare l’intesa. Un momento importante per l’associazione, che opera a Messina e provincia da tempo nell’interesse e per la salvaguardia degli animali.