Lavoratori trasporto disabili e Asacom, tavolo tecnico sugli stipendi alla Città metropolitana - Tempostretto

La Fiadel ha chiesto l'applicazione delle clausole che tutelano il corretto pagamento di quanto dovuto ai lavoratori

MESSINA – Si è tenuta oggi la riunione convocata dalla Città Metropolitana su richiesta della Fiadel ed estesa ieri anche alle altre organizzazioni sindacali. Presenti al tavolo la segretaria generale del Comune di Messina Rossana Carrubba e la dirigente del servizio Annamaria Tripodo. Dalla riunione è emerso che la Città Metropolitana ha anticipato l’importo delle fatture per i servizi igienico e il trasporto disabili fino al mese di novembre. Al contempo, però, la fattura Asacom relativa al mese di novembre è stata liquidata due giorni dopo la presentazione da parte della società cooperativa. La Fiadel ha richiesto alla Città Metropolitana l’attivazione delle procedure sostitutive ai sensi dell’art 36 , comma 6 del Codice degli appalti. “Mi stupisco – dichiara Clara Crocè – che tale intervento non sia stato effettuato tempestivamente da parte della Città Metropolitana per sanzionare quelle imprese che pagano i lavoratori solo se ricevono anticipo della fattura oppure il saldo. Mi stupisce tale procedura atteso che alla Messina Social City i lavoratori devono aspettare la presentazione della fattura ed essere liquidati e che affinché l’azienda speciale ottenga un’anticipazione della fattura si sia dovuto modificare il contratto di servizio”.

“La Fiadel – continua Crocé – chiede il rispetto della normativa attraverso l’applicazione di quelle clausole che tutelano nel regime degli appalti il corretto pagamento di quanto dovuto ai lavoratori. Al tavolo non servono rappresentanti sindacali che buttano acqua sul fuoco e chiedono che la Città Metropolitana continui con il sistema delle anticipazione delle fatture. Chi partecipa alle gare d’appalto deve dichiarare la capacità economica al pagamento degli stipendi ai lavoratori – aggiunge Crocè – fermo restando l’obbligo della città Metropolitana al pagamento della fattura entro trenta giorni della presentazione della stessa”.

La segretaria generale della Città Metropolita, Carrubba, ha spiegato ai presenti che obbligo delle organizzazioni sindacali è segnalare l’inadempimento da parte della cooperativa. Compito della Città Metropolitana è procedere all’escussione della polizza fideiussoria e procedere ad attivare le procedure per l’intervento sostitutivo e procedere al pagamento diretto dalla lavoratori. “Non voglio più sentire da nessuno – ha detto la segretaria generale – che i lavoratori non hanno ricevuto lo stipendio per colpa della Città Metropolitana che non paga le fatture. Al riguardo i responsabili degli uffici hanno precisato che la fattura di novembre per il servizio Asacom è stata liquidata subito dopo la presentazione della stessa mentre quella del mese di dicembre è stata presentata dalla cooperativa il 2 febbraio 2023 e la città metropolitana l’ha liquidata in data 7 febbraio 2023“.

Per la Fiadel è chiaro che tra tre giorni la cooperativa pagherà le Asacom perché incassa la fattura. “Chiediamo – dichiara Crocé – il controllo in merito al pagamento di quanto dovuto ai lavoratori per il fine rapporto. La Fiadel ha richiesto alla segretaria Carrubba di affrontare la problematica relativa al licenziamento dei lavoratori. “Non consentiremo che per il terzo anno consecutivo ai lavoratori venga preclusa la possibilità di accedere alla Naspi – ha detto Crocè – E’ accaduto per due anni con la Genesi e adesso anche con la cooperativa Aldia. L’appalto prevede un periodo che va da gennaio a giugno, pertanto i lavoratori devono essere licenziati per accedere alla Naspi perché hanno il ‘brutto vizio’ di mangiare e pagare le bollette anche nei mesi di chiusura delle scuole. Non vorremmo essere costretti ad incatenarci ai cancelli della Città Metropolitana”.