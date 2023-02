Asacom e trasporto igienico-sanitario, tavolo tecnico su mancato pagamento degli stipendi - Tempostretto

Martedì alla Città metropolitana, su richiesta della Fiadel

MESSINA – La Fiadel ha chiesto per oggi un tavolo tecnico sulla questione legata al pagamento degli stipendi, da parte della Città Metropolitana, ai lavoratori del trasporto igienico-sanitario ed Asacom. L’istanza è stata inviata al sindaco della Città metropolitana Federico Basile, alla segretaria generale della Città metropolitana Rossana Carrubba, alla dirigente del Servizio Annamaria Tripodo a alla responsabile del servizio Irene Calabrò. Con il documento sono stai chiesti una urgente convocazione e il pagamento diretto degli stipendi ai lavoratori.

“La cooperativa che gestisce a tutt’oggi il servizio Trasporto e assistente igienico – spiega la Fiadel – non ha provveduto al pagamento dei seguenti emolumenti: per il servizio Asacom non ha liquidato lo stipendio del mese di dicembre 2022, la tredicesima mensilità, il Tfr e tutti gli istituti previsti per cessazione del rapporto di lavoro. Per i servizi Trasporto e assistenza igienico-sanitaria non ha provveduto al pagamento della tredicesima mensilità. Tutto ciò nonostante l’impresa sociale abbia incassato – scrive la Fiadel in una nota – nei giorni scorsi, la fattura relativa al mese di novembre per Asacom che ammonta a quasi 600 mila euro, e le seguenti anticipazioni: Servizio trasporto anticipo mesi di settembre, ottobre e novembre 2022; Servizio Aip anticipo settembre, ottobre e novembre 2022”. L’organizzazione sindacale ha chiesto “un immediato incontro e l’attivazione delle procedure per procedere al pagamento diretto di quanto dovuto ai lavoratori”.