 Lavori all'ospedale Piemonte: il pronto soccorso e le attività di emergenza sospese per 40 giorni

Lavori all’ospedale Piemonte: il pronto soccorso e le attività di emergenza sospese per 40 giorni

Redazione

Lavori all’ospedale Piemonte: il pronto soccorso e le attività di emergenza sospese per 40 giorni

venerdì 21 Agosto 2026 - 13:50

Lo ha ufficializzato l'Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo: ecco quando

MESSINA – Il pronto soccorso dell’Ospedale Piemonte e tutte le attività di emergenza o urgenza si fermeranno dal 31 agosto all’11 ottobre 2026. Lo ha comunicato Direzione Strategica dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo, spiegando che lo stop è reso necessario da “urgenti interventi di manutenzione”.

Lavori al Piemonte: si ferma il pronto soccorso

In una nota, rivolta alla cittadinanza, la direzione dell’Ircc ha spiegato: “La temporanea sospensione si rende necessaria per lavori di manutenzione necessari ed improcrastinabili che riguarderanno prevalentemente opere di adeguamento degli impianti dei reparti di cardiologia e utic. Regolarmente operativi rimarranno tutti i reparti del nosocomio fatta eccezione quindi per l’assistenza emergenziale relativa al Pronto Soccorso. Gli interventi programmati consentiranno di incrementare gli standard di qualità per gli operatori e per l’assistenza fornita ai pazienti”.

E ancora: “In sinergia con le Direzioni Strategiche di ASP Messina, AOU G.Martino e Papardo, la Direzione Strategica dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo ha provveduto alla stesura di un Piano Operativo Emergenziale che garantirà all’utenza continuità assistenziale tramite gli altri Pronto Soccorso cittadini dove i cittadini sono invitati a recarsi nel periodo in questione in caso di necessità. Le ambulanze del 118 nel periodo in questione provvederanno a trasportare i pazienti negli altri nosocomi cittadini; i pazienti che, non avendo letto questa comunicazione, dovessero recarsi presso il pronto soccorso del P.O. Piemonte durante il periodo di sospensione delle attività emergenziali, verranno trasportati in ambulanza presso gli altri ospedali del territorio”.

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