Stadi Scoglio e Celeste, nuovo tariffario per l’attività sportiva I COSTI

Il sindaco di Messina annuncia nuovi criteri e più chiarezza su diritti e responsabilità nell'utilizzo degli impianti comunali da parte delle società

MESSINA – “Gli impianti comunali Franco Scoglio e Giovanni Celeste (appena ristrutturato, n.d.r.) rappresentano un punto di riferimento fondamentale per l’attività delle società sportive e per la pratica sportiva cittadina. La Giunta ha approvato un nuovo tariffario che introduce canoni differenziati in relazione alle diverse categorie e modalità di utilizzo, con l’obiettivo di rendere l’accesso agli impianti più equo e coerente con le effettive esigenze degli utilizzatori. Il nuovo schema definisce con maggiore chiarezza diritti, obblighi e responsabilità di chi utilizza gli impianti: dalla sicurezza alla gestione degli accessi, dalle autorizzazioni alle coperture assicurative, fino alla manutenzione ordinaria”. Lo annuncia Federico Basile, sindaco di Messina.

Spiega il primo cittadino: “Il Comune mantiene a proprio carico la manutenzione straordinaria, mentre eventuali danni derivanti da dolo, colpa o uso improprio degli impianti saranno a carico del concessionario o dell’utilizzatore responsabile. Un quadro più trasparente e ordinato per garantire una gestione efficiente e sostenibile degli impianti sportivi e, soprattutto, per favorire un accesso più equilibrato alle strutture da parte delle società e degli utenti”.

Le richieste devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno per agevolare la programmazione. Le richieste successive saranno valutate in base alla disponibilità degli impianti.

Finocchiaro: “Per il Celeste ora l’omologazione definitiva”

Di recente ha sottolineato l’assessore Massimo Finocchiaro: “Il Celeste è pronto ma stiamo tardando a renderlo disponibile in quanto abbiamo fatto richiesta alla Lega regionale per l’omologazione definitiva. E abbiamo fatto un sopralluogo con la Questura per la sicurezza. Dai suggerimenti che ci sono stati dati per l’accoglienza degli ospiti è emerso che vanno applicate delle telecamere, così come va messa in sicurezza la tribuna ospiti. Piccoli lavoretti che potrebbero farci tardare”.

Il nuovo tariffario per lo stadio “Giovanni Celeste”

Per lo stadio comunale “Giovanni Celeste”, una gara ufficiale di Serie D costa 750 euro; 300 quella dell’Eccellenza, dove si trovano Acr Messina e Messana; 180 euro per la Promozione e 140 euro per Prima categoria e settore giovanile, maschile e femminile; 100 euro l’allenamento (sessione di un’ora e 30 minuti).

I costi dello stadio “Franco Scoglio”

Allo stadio comunale “Franco Scoglio” il costo è di 5mila euro per la serie A, 2.800 euro per la serie B e 1.900 per la Serie C. Per la serie D 850 euro le partite di campionato, 350 euro per l’Eccellenza. Per gli allenamenti 250 euro per società di serie A, B, C e D (sessione 1 h 30′) e di 160 euro per l’Eccellenza (sempre di sessione un’ora e 30 minuti).