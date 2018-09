Nuovo asfalto in viale Regina Elena, traffico in tilt

Traffico in tilt nella mattinata di oggi sul viale Regina Elena. Il motivo è il rifacimento di parte della carreggiata dopo i lavori della fibra ottica realizzati due mesi fa.

"E' inaccettabile - dice il consigliere della V circoscrizione, Franco Laimo - che i lavori vengano effettuati di giorno ed in particolar modo nelle ore di punta ed alla ripresa delle attività lavorative post estive. Bisognerebbe imporre di farli in ore con poco traffico veicolare, per evitare che ne paghino le conseguenze sempre i cittadini".

Le code partivano sin dal complesso Linea Verde in direzione centro città e sin dal viale Giostra in direzione nord.