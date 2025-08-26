 "Lavori sul Viale San Martino in linea con il progetto esecutivo", la replica di Atm

martedì 26 Agosto 2025 - 18:30

La presidente Grillo contesta l'affermazione, "sulla base di fotografie, che non siano stati eseguiti a regola d'arte". E risponde ai consiglieri di FdI

MESSINA – “Lavori sul Viale San Martino non a regola d’arte”. FdI chiede un sopralluogo, Replica della presidente di Atm, Carla Grillo, ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

Scrive l’avvocata Grillo: “Ho letto con attenzione la nota sui lavori eseguiti nel tratto del viale San Martino compreso tra Piazza Cairoli e via Maddalena. E non posso esimermi dal notare che gli esponenti del gruppo consiliare di FdI – non si sa bene sulla base di quali competenze tecniche – siano riusciti, come loro stessi spiegano nel documento inviato alla stampa,  attraverso le fotografie che sarebbero state inviate loro, “a verificare che i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d’arte”. Appare singolare che i consiglieri abbiano potuto appurare tramite una foto anomalie nell’esecuzione dei lavori. Se a tanto giunge la loro perizia tecnica, dispiace che non abbiano partecipato alla realizzazione dell’opera, in quanto il loro contributo sarebbe stato certamente determinante. Mi chiedo, quindi, quale sia la necessità di un confronto con tecnici,  ditta e  rup, se gli stessi siano comunque stati in grado di valutare la corretta esecuzione di un’opera pubblica tramite le fotografie ricevute”.

Conclude la presidente di Atm: “Sarcasmo a parte e senza entrare su  aspetti prettamente tecnici, su cui non è il caso di confrontarci attraverso note stampa, voglio solo  precisare, a beneficio della cittadinanza, che per i lavori di riqualificazione architettonica- urbanistica nel tratto del viale San Martino si sta rispettando quanto previsto nel progetto esecutivo, passato al vaglio degli organi competenti”.

