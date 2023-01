Lavori sulla Panoramica, limitazioni viarie dal 16 gennaio al 15 aprile - Tempostretto

Le variazioni riguardano la strada provinciale 43/Bis, a Messina

MESSINA – Una sola corsia di marcia e 30 km/h come velocità consentita a causa dei lavori sulla Panoramica dello Stretto. Queste le variazioni più significative predisposte dalla Città metropolitana di Messina in relazione alla strada provinciale 43/Bis. La disposizione, che avrà effetto dal 16 gennaio al 15 aprile 2023, è stata adottata per consentire la sostituzione dei giunti dei viadotti.

Le limitazioni predisposte dalla Città metropolitana

Da qui l’ordinanza della III Direzione “Viabilità metropolitana” con limitazione al transito su una sola corsia di marcia e limitazione della velocità a 30 Km/h, dal km. 6+000 (rotatoria per Faro Superiore) al km. 9+200 (rotatoria discesa Frantinaro), in entrambi i sensi di marcia. Il tutto per vari tratti della strada provinciale.