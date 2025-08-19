 Lavoro nero, cantiere sospeso a Sant'Agata Militello

Alessandra Serio

martedì 19 Agosto 2025 - 12:31

Maxi multe per il titolare dell'impresa edile non in regola dopo blitz dell'Ispettorato nazionale del Lavoro

Dopo il blitz degli Ispettori del lavoro un cantiere edile a Sant’Agata di Militello è stato sospeso per irregolarità e lavoro nero.

Impresa edile non in regola

Un lavoratore su cinque presenti nel cantiere, attivo per la costruzione di tre palazzine destinate a uso residenziale, era impiegato in nero. L’impresa esecutrice, priva di regolare contratto per uno degli operai, è stata sanzionata anche per la mancata installazione dei parapetti nei vani scala e per l’inadeguatezza dei ponti su cavalletti, risultati non conformi ai requisiti di sicurezza previsti.

Maxi multe per il titolare



Il titolare dovrà pagare circa 8.500 euro. Il datore di lavoro, che ha provveduto immediatamente a regolarizzare la posizione del dipendente attraverso comunicazione al Centro per l’impiego, dovrà ora far fronte anche alla cosiddetta “maxisanzione” per impiego irregolare di manodopera, da un minimo di 1.950 a un massimo di 3.900 euro.

“Va tuttavia sottolineato che il lavoratore, pur privo di contratto, risultava in regola sotto il profilo della sicurezza, essendo già stato sottoposto a visita medica e in possesso dell’attestato di formazione obbligatoria”, precisa una nota ufficiale dell’Inl.

