16esima Authority, esulta il Movimento 5 Stelle

“Dalle parole ai fatti, dagli impegni alla concretizzazione, dalla battaglia alla vittoria: la sedicesima Autorità Portuale dello Stretto di Messina si farà”.

E’ con un grido di esultanza che i portavoce messinesi del MoVimento 5 Stelle accompagnano la nota diffusa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante la creazione di un’AP alla quale faranno capo i porti di Messina e Milazzo per la Sicilia e Villa San Giovanni e Reggio Calabria per la Calabria.

“Ci siamo battuti per anni affinché la riforma dei porti voluta dal precedente Governo non penalizzasse l’area dello Stretto di Messina e le sue peculiarità – continuano i pentastellati – e la notizia di oggi ci riempie di gioia ed orgoglio. Pendolari e passeggeri di Sicilia e Calabria torneranno al centro dell’interesse pubblico, così come avevamo promesso una volta saliti al Governo. Il ministro Toninelli ha mantenuto quanto annunciato ad agosto e questo non fa che confermare la bontà delle nostre azioni e la coerenza tra parole e fatti”.