L'avvocato Maurizio Cacace nominato dal sindaco presidente di Messina Patrimonio Spa - Tempostretto

Il 29 dicembre l'ufficializzazione: la partecipata risultava bloccata dal 31 ottobre

MESSINA – Come Tempostretto ha anticipato, nuova nomina per la presidenza della Partecipata Spa. Il sindaco Federico Basile ha oggi incontrato l’assemblea dei soci e ha nominato presidente l’avvocato Maurizio Cacace (la foto dalla sua pagina Facebook). Domani, giovedì 29 dicembre, l’ufficializzazione, una volta che Cacace avrà accettato l’incarico.

Così scrivevamo ieri: “Un Consiglio d’amministrazione fermo e nessun atto dal 31 ottobre. In quella data l’annuncio: il sindaco Federico Basile nominava i componenti del Cda della Società Patrimonio Messina Spa: presidente Ivano Cantello e componenti del Consiglio d’amministrazione Ivan Cutè e Giusi Calanni Fraccono (nella foto freschi di nomina con il sindaco). Ma per motivi burocratici, legati a un nulla osta per poter svolgere l’attività, Cantello non è entrato in funzione”. Da qui la decisione di scegliere un nuovo presidente, revocando la nomina.

Avvocato e impegnato pure nelle elezioni in corso dei legali messinesi, Cacace è stato candidato in passato per Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, mentre la moglie, Stefania Giuffrè, è stata candidata per l’Assemblea regionale siciliana con la lista Cateno De Luca presidente.

