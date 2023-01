Lazzaro, in casa marijuana già suddivisa in tre involucri: 39enne denunciata - Tempostretto

La donna risponderà di spaccio di sostanze stupefacenti. Altre due persone arrestate - a Catona e a Caraffa del Bianco - per scontare pene definitive

REGGIO CALABRIA – Serie d’attività dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.

A Caraffa del Bianco, nella Locride, i militari della locale stazione hanno arrestato un 40enne di Casignana, condannato alla pena definitiva di oltre 8 anni di reclusione per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reati commessi nella provincia di Monza e Brianza tra il 2018 e il 2019.

L’uomo è adesso in carcere a Locri.

A Catona – estrema periferia Nord di Reggio città – gli uomini della locale stazione dell’Arma hanno arrestato un 35enne reggino, condannato alla pena definitiva di oltre 2 anni di reclusione per narcotraffico. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale reggina.

Nei giorni scorsi, a Lazzaro – frazione marina di Motta San Giovanni, nel Basso Jonio reggino – gli uomini della Benemerita hanno denunciato una 39enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante alcuni controlli, i carabinieri hanno trovato diversi grammi di marijuana, suddivisa in 3 involucri, dentro un’abitazione in uso alla donna.

La droga rinvenuta è stata sequestrata al fine d’essere successivamente inviata al Ris di Messina per le analisi tossicologiche del caso.

