Le aggressioni agli autisti Atm, Basile chiede l’intervento di prefetta e questore

Oggi, durante il Comitato per l'ordine pubblico, il sindaco di Messina invocherà gli interventi necessari per garantire la sicurezza degli operatori del trasporto pubblico

MESSINA – Sulla nuova aggressione a un autista Atm interviene il sindacodi Messina Federico Basile. “Il terzo grave episodio in pochi giorni. Domani chiederò alla prefetta e al questore di esaminare la vicenda”. Un confronto “per individuare interventi urgenti di sicurezza”.

“L’aggressione avvenuta oggi ai danni di un autista Atm è un fatto gravissimo e rappresenta il terzo episodio in pochi giorni ai danni del personale del trasporto pubblico cittadino e dei mezzi, tra violenze, minacce e atti vandalici. Non siamo più di fronte a episodi isolati, ma a una situazione che assume i contorni di una vera e propria emergenza di sicurezza pubblica e che richiede una risposta immediata e determinata”, evidenzia il sindaco. L’episodio si è verificato intorno alle ore 15 sulla linea 9 di Atm, alla fermata di via Socrate, dove un autista è stato colpito con un pugno al volto da un aggressore.

“Chederò di individuare gli interventi necessari per garantire la sicurezza degli autisti Atm”

“Oggi, durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, chiederò alla prefetta Cosima Di Stani, al questore Salvatore La Rosa e alle altre forze dell’ordine presenti al tavolo di individuare, in maniera coordinata, gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli autisti, dei lavoratori del trasporto pubblico e dei cittadini che ogni giorno utilizzano il servizio”, prosegue il sindaco.

E aggiunge: “Esprimo, insieme ai vertici di Atm, la mia piena solidarietà all’autista aggredito e a tutti i lavoratori dell’azienda che quotidianamente svolgono il proprio lavoro con responsabilità e senso del dovere. Questi atti sono inaccettabili e non possono trovare alcuna giustificazione. Daremo una risposta forte, coordinata e immediata: chi mette in pericolo lavoratori e cittadini deve sapere che troverà una reazione ferma da parte delle istituzioni e dello Stato”.

Nella foto i sassi contro un bus Atm nei giorni scorsi.

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