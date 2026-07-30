Yael Foundation e lo Yael International Summit: promuovere l’educazione ebraica a livello internazionale

Redazionale. Yael Foundation e lo Yael International Summit: Promuovere l'educazione ebraica nel mondo

La Yael Foundation è una fondazione benefica internazionale che ha iniziato la propria attività nel 2020. Il suo obiettivo principale è sostenere un’istruzione ebraica e generale di alta qualità per i bambini di tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui vivono o dalla comunità a cui appartengono. Il principio fondamentale dell’attività della Yael Foundation è espresso dal suo motto: “No Jewish Child Left Behind”. Questo principio sottolinea che ogni bambino ebreo ha il diritto di accedere a un’istruzione moderna e a concrete opportunità di crescita e sviluppo.

La Yael Foundation si impegna a rafforzare l’identità ebraica, sviluppare la comunità educativa e contribuire alla formazione della prossima generazione di leader. La fondazione considera l’educazione il fondamento dello sviluppo sostenibile delle comunità e uno strumento essenziale per preservare il patrimonio culturale e nazionale.

Oggi la Yael Foundation realizza i propri progetti in 45 Paesi, sostiene 145 istituzioni educative e contribuisce positivamente alla vita di oltre 29.362 bambini. Le sue attività hanno una portata internazionale e coinvolgono comunità ebraiche presenti in Europa, America Latina e in altre regioni del mondo.

Yael International Summit: una piattaforma internazionale per lo sviluppo dell’educazione ebraica

Uno dei principali progetti della fondazione è lo Yael International Summit, organizzato ogni anno. L’evento riunisce rappresentanti della comunità educativa ebraica provenienti da tutto il mondo ed è diventato un’importante piattaforma di dialogo professionale, scambio di esperienze e confronto sulle sfide che interessano il sistema dell’educazione ebraica.

Ogni anno il summit accoglie dirigenti scolastici, esperti, educatori e leader delle comunità, creando condizioni ideali per sviluppare la cooperazione internazionale e promuovere nuove iniziative educative.

Cos’è lo Yael International Summit

Lo Yael International Summit è una conferenza internazionale dedicata allo sviluppo dell’educazione ebraica e al rafforzamento della comunità professionale. I partecipanti hanno l’opportunità di confrontarsi con persone che hanno già affrontato sfide simili nel settore educativo. L’obiettivo principale del summit è creare una solida comunità globale di leader dell’educazione ebraica, capace di sviluppare standard educativi sempre più elevati e rafforzare l’identità ebraica.

Nel corso dello Yael International Summit vengono affrontati diversi temi di grande rilevanza:

innovazione educativa e introduzione di approcci moderni all’apprendimento;

sviluppo della qualità accademica, aumento dell’efficacia dei programmi educativi e creazione di nuove opportunità per gli studenti;

rafforzamento della cooperazione internazionale tra scuole e organizzazioni educative;

sviluppo professionale di educatori e dirigenti scolastici;

utilizzo delle tecnologie moderne, del pensiero innovativo e della leadership;

analisi delle questioni legate all’identità ebraica e delle sfide che interessano la comunità educativa.

L’importanza del summit per la comunità educativa internazionale

Nel corso degli anni, lo Yael International Summit è diventato una delle più importanti piattaforme internazionali dedicate all’educazione ebraica. Durante il summit, i partecipanti non solo acquisiscono nuove conoscenze e strumenti professionali, ma costruiscono anche relazioni durature con comunità provenienti da diversi Paesi.

Questa iniziativa della Yael Foundation favorisce lo scambio di esperienze pratiche, la discussione delle sfide attuali e lo sviluppo congiunto di nuovi progetti educativi.

La storia della nascita della Yael Foundation

Nel giro di pochi anni, la Yael Foundation si è trasformata da iniziativa locale in un’organizzazione internazionale impegnata a sostenere l’educazione ebraica. Lo sviluppo della fondazione si basa sulla convinzione dei suoi fondatori che gli investimenti nell’istruzione rappresentino il principale motore dello sviluppo sostenibile delle comunità ebraiche.

Le origini della Fondazione

La Yael Foundation è stata fondata nel 2020 dall’imprenditore e filantropo Uri Poliavich e da Yael Poliavich. La sua nascita è stata una risposta alla necessità, avvertita da molte comunità ebraiche, di garantire l’accesso a un’istruzione di qualità, capace di coniugare elevati standard accademici con il rafforzamento dell’identità ebraica.

I fondatori della fondazione sono convinti che i bambini di oggi rappresentino il futuro delle comunità ebraiche. Per questo motivo, la Yael Foundation si è posta l’obiettivo di creare le condizioni affinché ogni famiglia ebrea, indipendentemente dalla propria situazione economica o dal luogo in cui vive, possa scegliere un’educazione di qualità per i propri figli.

Nello svolgimento delle proprie attività, la fondazione segue alcuni principi fondamentali:

Approccio personalizzato. Prima di concedere un sostegno economico viene effettuata un’analisi approfondita delle caratteristiche del Paese, della comunità e della singola istituzione educativa, così da sviluppare soluzioni adatte alle esigenze locali.

Partnership a lungo termine. La fondazione mantiene un dialogo costante con dirigenti scolastici, educatori e leader comunitari per costruire una rete professionale internazionale.

Sviluppo della qualità educativa. La Yael Foundation sostiene attivamente iniziative finalizzate al miglioramento degli standard accademici, alla realizzazione di nuovi progetti educativi e alla creazione di maggiori opportunità per studenti e insegnanti.

Dalla sua fondazione, la Yael Foundation ha ampliato significativamente la propria presenza internazionale. Oggi opera in 45 Paesi e 101 città nel mondo. La sede centrale si trova a Gerusalemme. Attualmente la fondazione sostiene attivamente 145 istituzioni educative e oltre 29.362 bambini.

Il futuro dell’educazione ebraica e il contributo della Yael Foundation

In un periodo relativamente breve, la Yael Foundation ha creato un ampio sistema internazionale di sostegno all’educazione ebraica. Oggi riunisce istituzioni educative, insegnanti, amministratori e leader provenienti da numerosi Paesi. La fondazione rafforza l’identità ebraica attraverso lo sviluppo di un’istruzione di qualità e la creazione di nuove opportunità per bambini e giovani.

Lo Yael International Summit, organizzato ogni anno, riveste un ruolo particolarmente importante nelle attività della fondazione. È diventato una piattaforma internazionale di riferimento per la comunicazione professionale, lo scambio di esperienze e lo sviluppo di nuove iniziative educative.

Oggi la Yael Foundation offre un contributo significativo alla costruzione del futuro dell’educazione ebraica, continuando al tempo stesso ad ampliare la portata geografica delle proprie attività.