Messina. Si rifiuta di far salire a bordo una bici, autista Atm colpito con un pugno in volto

Polizia sulle tracce dell'aggressore. Il lavoratore è stato trasportato al Policlinico. La dura condanna dei sindacati

MESSINA – Un nuovo episodio di violenza ai danni di un lavoratore si è verificato oggi pomeriggio, in via Socrate nelle adiacenze del viale Gazzi, dove un autista dell’ATM, in servizio sulla linea 9, è stato aggredito con un pugno in pieno volto da un passeggero che pretendeva contro il regolamento di poter salire a bordo con una bicicletta. La vicenda è stata denunciata con una nota congiunta da Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti.

L’aggressione

Il conducente del mezzo, secondo quanto riportato dai sindacati, dopo aver spiegato che non era possibile salire a bordo con la bici, è stato prima minacciato e poi aggredito davanti agli occhi increduli dei viaggiatori, con l’aggressore che subito dopo salendo a bordo della sua bicicletta si è dato alla fuga. Sulla vicenda è intervenuta prontamente la Polizia di Stato già sulle tracce dell’aggressore, mentre l’autista è stato trasportato in ambulanza al Policlinico.

Terzo episodio di violenza in meno di una settimana

“Ci troviamo dunque a constatare e commentare nel giro di cinque giorni il terzo episodio di violenza a cui i lavoratori, i viaggiatori ed una comunità intera devono assistere”, sottolineano Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti. Le organizzazioni sindacali si dicono “profondamente indignate ed amareggiate per questi spiacevoli gesti che colpiscono senza motivo persone che con profonda serietà, professionalità ed impegno ogni giorno con il loro lavoro mettono in moto e muovono l’intera città di Messina, e attraverso questo comunicato vogliono lanciare un preciso appello alle Istituzioni tutte, all’azienda e alle Forze dell’Ordine affinché mettano in atto ed in campo tutte le misure possibili e necessarie ad evitare e prevenire questi episodi, per scongiurare ulteriori fenomeni di aggressioni, nonché il peggio per i lavoratori e per i viaggiatori”.

Le organizzazioni sindacali condannano fermamente quest’ennesimo episodio di violenza (soltanto ieri sono stati lanciati dei sassi contro un mezzo di ATM), augurando una pronta guarigione all’autista aggredito, consapevoli che, se tali episodi dovessero ripetersi o degenerare potrebbero essere pronte ad incrociare le braccia, convinti che chi non rispetta le lavoratrici e i lavoratori non merita l’erogazione di un servizio pubblico di trasporto.