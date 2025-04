Le conseguenze economiche globali dell’imposizione dei dazi di Trump

Un'analisi della situazione internazionale

Negli ultimi anni, si è assistito a una recrudescenza delle politiche commerciali protezionistiche a livello globale, con particolare attenzione ai dazi imposti da Donald Trump, qualche giorno fa, durante la sua presidenza. Questo rapporto si propone di analizzare le molteplici conseguenze economiche di tali tariffe su scala globale. L’indagine si concentrerà su aree chiave quali il commercio internazionale, la crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), le dinamiche delle relazioni tra paesi, il confronto con politiche protezionistiche storiche, il ruolo del dollaro statunitense come moneta di scambio globale, il meccanismo dell’inflazione importata e le implicazioni economiche e finanziarie a lungo termine.

2. L’Impatto dei Dazi di Trump

L’amministrazione Trump ha implementato una serie di tariffe di vasta portata. Inizialmente, il presidente annunciò un dazio minimo del 10% su tutte le importazioni, prevedendo aliquote più elevate per paesi specifici come la Cina e l’Unione Europea.1 Questa mossa seguì un brusco calo del mercato azionario, con Trump che la definì una necessaria “operazione” per l’economia statunitense.1 Tuttavia, queste tariffe si sono rivelate ampie, interessando le importazioni da numerosi paesi, con aliquote che variavano dal 10% fino al 49% per alcune nazioni, come evidenziato dagli esperti dell’Università di Oxford.2 Anche il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha sottolineato la natura generalizzata di questi dazi, che hanno colpito ben 180 paesi.3 I settori interessati includevano l’acciaio, l’alluminio, le automobili e una vasta gamma di beni di consumo.

La giustificazione iniziale fornita da Trump presentava queste tariffe come un passo necessario per affrontare pratiche commerciali sleali e rivitalizzare l’economia statunitense, persino in un contesto di turbolenze di mercato.1 Tuttavia, la portata e il livello elevato dei dazi, come osservato dal FMI e dagli esperti di Oxford 2, suggeriscono un cambiamento più radicale nella politica commerciale piuttosto che una semplice correzione di specifiche pratiche sleali. La retorica di Trump si concentrava sull’idea che gli Stati Uniti fossero stati sfruttati e avessero bisogno di “vincere” sul commercio. Il termine “Liberation Day” (Giorno della Liberazione) attribuito a queste misure 4 e l’affermazione di raccogliere “trilioni di dollari” 2 indicano un desiderio di una ristrutturazione fondamentale del commercio globale a favore degli Stati Uniti, piuttosto che semplici interventi mirati.

Il tempismo di queste tariffe, successivo a un periodo di crescita globale lenta 3, solleva preoccupazioni circa il loro potenziale di esacerbare la fragilità economica. L’avvertimento del FMI 3 afferma esplicitamente il rischio per l’economia globale in un momento di debole crescita. Ciò suggerisce che le tariffe non vengono implementate in un ambiente economico robusto che potrebbe potenzialmente assorbirne lo shock.

3. Ripercussioni sull’Economia Globale

Effetti sul Commercio Internazionale

I dazi di Trump hanno immediatamente interrotto i flussi commerciali globali consolidati e creato una notevole incertezza per le aziende coinvolte nel commercio internazionale.3 Il Peterson Institute 4 sostiene che queste tariffe sono progettate per ridurre il commercio statunitense proprio nei settori in cui offre i maggiori vantaggi. È probabile che si verifichi una diversione commerciale, poiché i paesi cercano partner commerciali alternativi per evitare i dazi statunitensi. Anche le catene di approvvigionamento globali, in particolare per le industrie che dipendono da input provenienti da paesi soggetti a tariffe elevate, hanno subito un impatto significativo. La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) ha osservato che, mentre le precedenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina avevano visto un trasferimento della produzione nel sud-est asiatico, questo ciclo di tariffe è abbastanza ampio da rallentare il commercio in tutta la regione.3

L’analisi del Peterson Institute 4 suggerisce una strategia deliberata per ridurre i deficit commerciali bilaterali, anche con paesi che hanno accordi di libero scambio e basse tariffe sulle merci statunitensi. Ciò implica una focalizzazione sui saldi commerciali come misura di equità, piuttosto che sulle effettive barriere commerciali. L’esempio della Corea del Sud 4, colpita da tariffe nonostante un accordo di libero scambio e basse tariffe esistenti sui beni statunitensi, evidenzia questo punto. La giustificazione basata sul surplus bilaterale indica un targeting del volume commerciale piuttosto che di pratiche sleali.

La vasta portata delle tariffe, come sottolineato dall’ADB 3, significa che le precedenti strategie di spostamento della produzione per evitare i dazi su paesi specifici potrebbero essere meno efficaci questa volta, portando a un impatto più diffuso sul commercio globale. Le elevate tariffe sul Vietnam 10, un paese che in precedenza aveva beneficiato della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, illustrano questo aspetto. La mancanza di una facile alternativa per molti produttori suggerisce una significativa interruzione delle catene di approvvigionamento consolidate.

Impatto sulla Crescita del PIL

Le proiezioni sull’impatto negativo sulla crescita del PIL globale e regionale sono state formulate da istituzioni come il FMI, la Banca Mondiale e l’OCSE.2 Il FMI 2 stima una potenziale riduzione dello 0,5% della crescita economica globale. Anche varie istituzioni economiche nazionali (Yale Budget Lab, Fitch Ratings, Morningstar) hanno analizzato le previsioni, prevedendo un rallentamento della crescita del PIL statunitense e potenziali rischi di recessione a causa delle tariffe.8 Lo Yale Budget Lab 8 stima una significativa frenata del PIL statunitense e un aumento dei prezzi al consumo.

La coerenza tra molteplici istituzioni economiche internazionali e nazionali nel prevedere impatti negativi sulla crescita del PIL sottolinea l’ampio consenso sugli effetti dannosi di queste tariffe. Sebbene la portata esatta dell’impatto vari tra queste istituzioni, l’accordo generale su un rallentamento della crescita economica e sull’aumento dei rischi di recessione suggerisce un’alta probabilità che questi esiti negativi si materializzino.

Tabella 1: Proiezioni dell’Impatto dei Dazi di Trump sulla Crescita del PIL Globale (2025-2026)

Istituzione Previsione di Crescita Globale (Senza Dazi) Previsione di Crescita Globale (Con Dazi) Variazione (Punti Percentuali) FMI 3.3% (Gen 2025) Potenziale riduzione di 0.5% -0.5% Banca Mondiale N.D. Rischio di rallentamento significativo N.D. OCSE N.D. Rischio di rallentamento significativo N.D.

Nota: Le previsioni specifiche con e senza dazi per la Banca Mondiale e l’OCSE non sono disponibili nei frammenti forniti.

Dinamiche delle Relazioni Internazionali

I dazi di Trump hanno messo a dura prova le relazioni internazionali, portando a tariffe di ritorsione imposte da paesi colpiti come la Cina 10 e al potenziale di escalation delle guerre commerciali.3 Anche le alleanze e le relazioni diplomatiche hanno subito un impatto. Tuttavia, come notato in 2, i paesi potrebbero ricorrere all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) per risolvere le controversie commerciali.

Le immediate e significative tariffe di ritorsione della Cina 10 dimostrano l’elevato rischio di escalation delle tensioni commerciali e di una vera e propria guerra commerciale, che potrebbe avere conseguenze negative di vasta portata per l’economia globale. La natura di botta e risposta delle imposizioni tariffarie, come si è visto nel rapporto tra Stati Uniti e Cina, crea un ciclo distruttivo che danneggia le imprese e i consumatori in entrambi i paesi e altrove.

Le tariffe hanno creato una complessa rete di risposte internazionali, con alcuni paesi che considerano negoziati mentre altri ricorrono a ritorsioni o cercano alleanze commerciali alternative.2 Questa risposta frammentata evidenzia l’interruzione dell’ordine commerciale globale consolidato. La volontà di alcuni paesi di negoziare 2 suggerisce un desiderio di mitigare gli impatti negativi, ma i diversi approcci indicano una mancanza di una strategia globale unificata per contrastare queste tariffe.

4. Analisi Storica delle Politiche Protezionistiche

Il Mercantilismo

Le politiche mercantilistiche, i cui principi fondamentali includono l’accumulazione di ricchezza attraverso surplus commerciali, l’intervento governativo e la protezione delle industrie nazionali, hanno caratterizzato le economie dal XVI al XVIII secolo.20 Storicamente, il mercantilismo ha portato alla creazione di compagnie commerciali monopolistiche, a restrizioni commerciali e a prezzi più elevati per i consumatori.20

Sebbene la retorica che circonda i dazi di Trump enfatizzi l’equità e la reciprocità, alcuni dei principi sottostanti, come la priorità di un surplus commerciale e la protezione delle industrie nazionali attraverso tariffe elevate, riecheggiano idee mercantilistiche.22 L’attenzione ai saldi commerciali bilaterali e l’uso di tariffe per forzare un ritorno della produzione negli Stati Uniti si allineano con l’obiettivo mercantilistico di massimizzare la ricchezza nazionale attraverso una bilancia commerciale positiva.

Lo Smoot-Hawley Tariff Act

Lo Smoot-Hawley Tariff Act del 1930, emanato durante la Grande Depressione per proteggere le industrie nazionali, rappresenta un precedente storico significativo per l’analisi delle politiche protezionistiche.8 Il suo impatto economico fu devastante, con tariffe di ritorsione da parte di altri paesi, un forte calo del commercio mondiale e un peggioramento della crisi economica.27 Sono stati fatti paragoni tra i dazi di Trump e lo Smoot-Hawley Act, con preoccupazioni che le tariffe attuali possano raggiungere livelli ancora più elevati.8

Il precedente storico dello Smoot-Hawley Tariff Act funge da severo monito sul potenziale delle politiche protezionistiche di innescare guerre commerciali globali ed esacerbare le crisi economiche.27 Il significativo calo delle esportazioni e delle importazioni statunitensi in seguito allo Smoot-Hawley Act 33 illustra le conseguenze dannose di un protezionismo diffuso. Il fatto che economisti e storici considerino ampiamente lo Smoot-Hawley Act un errore politico 35 sottolinea i rischi associati alle attuali politiche tariffarie, specialmente dati i confronti nei livelli tariffari.

Tabella 2: Confronto tra lo Smoot-Hawley Tariff Act (1930) e i Dazi di Trump (2025)

Caratteristica Smoot-Hawley Tariff Act (1930) Dazi di Trump (2025) (Previsioni) Anno di Enactment 1930 2025 Tariffa Media sui Beni Daziabili 47% 38 >22% 8 Impatto sul Commercio Globale Calo del 66% 31 Calo significativo previsto Impatto sul PIL USA Calo del 40% (1930-1933) 30 Rallentamento significativo, rischio recessione 12 Risposta Internazionale Tariffe di ritorsione diffuse 38 Tariffe di ritorsione diffuse, potenziali negoziati 10

Altri Esempi Storici

Altri esempi storici di misure protezionistiche, come il McKinley Tariff e il Fordney-McCumber Tariff 30, hanno anch’essi portato a maggiori costi per i consumatori e a tariffe di ritorsione, evidenziando i rischi intrinseci del protezionismo.

5. Il Ruolo del Dollaro USA e il Rischio di Svalutazione

Il Dollaro come Moneta di Scambio Globale

Il dollaro statunitense svolge attualmente un ruolo centrale come principale valuta di riserva globale, mantenendo una posizione dominante nel commercio e nella finanza internazionali.40 Questa preminenza è attribuita alla dimensione dell’economia statunitense, alla profondità dei suoi mercati finanziari e al suo utilizzo diffuso nelle transazioni globali.

Pressione sulla Svalutazione

I dazi di Trump, con il loro potenziale di danneggiare l’economia statunitense e di interrompere il commercio globale, potrebbero esercitare una pressione al ribasso sul valore del dollaro. L’aumento del debito nazionale statunitense e i persistenti deficit commerciali, potenzialmente esacerbati dalle perturbazioni economiche derivanti dai dazi, potrebbero minare la fiducia degli investitori nel dollaro.42 Un elevato debito e deficit possono portare a una diminuzione della fiducia nel valore a lungo termine del dollaro.

Sebbene il dollaro goda attualmente di un “privilegio esorbitante” come valuta di riserva globale 42, i persistenti ampi deficit commerciali e il crescente debito nazionale, potenzialmente esacerbati dalla perturbazione economica derivante dalle tariffe, potrebbero gradualmente erodere questo status minando la fiducia degli investitori.42 La diminuzione della quota del dollaro nelle riserve globali 42 negli ultimi decenni, insieme all’aumento del debito statunitense, suggerisce una potenziale tendenza a lungo termine all’allontanamento dal dominio del dollaro, che potrebbe essere accelerata da politiche che indeboliscono l’economia statunitense.

Tabella 3: Quota del Dollaro USA nelle Riserve Valutarie Globali (1999-2024)

Anno Quota del Dollaro (%) 1999 >70% 42 2024 58% 42

Perdita della Funzione di Moneta di Scambio

Il dollaro potrebbe perdere il suo status di principale valuta di scambio globale in vari scenari, tra cui l’ascesa di valute o blocchi economici alternativi.44 La minaccia di Trump di imporre dazi del 100% sui paesi che cercano di ridurre il ruolo del dollaro è indicativa della sua determinazione a mantenere il primato della valuta statunitense.49 La perdita di tale status potrebbe avere gravi conseguenze per gli Stati Uniti e l’economia globale, tra cui maggiori costi di finanziamento, ridotta influenza geopolitica e instabilità finanziaria globale.43

La ferma opposizione di Trump a qualsiasi sfida al dominio del dollaro 49 evidenzia la consapevolezza da parte dell’amministrazione dei rischi associati al suo potenziale declino. Tuttavia, le stesse politiche di imposizione di dazi diffusi e di interruzione del commercio globale potrebbero inavvertitamente contribuire a questo risultato, spingendo altre nazioni a cercare alternative.44 La discussione tra i paesi BRICS su valute e sistemi di pagamento alternativi 48 indica un desiderio di ridurre la dipendenza dal dollaro, e le aggressive politiche tariffarie statunitensi potrebbero rafforzare questa motivazione.

6. L’Inflazione Importata Causata dai Dazi

I dazi, essendo tasse sui beni importati, aumentano direttamente i costi per gli importatori.8 Questi maggiori costi vengono tipicamente trasferiti ai consumatori sotto forma di prezzi più elevati per una vasta gamma di beni, portando all’inflazione importata. I settori più probabilmente colpiti includono l’abbigliamento, l’elettronica e le automobili.8 Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, prevede che queste tariffe porteranno a una maggiore inflazione.15

L’aspettativa di una maggiore inflazione a causa dei dazi è una visione quasi unanime tra gli economisti.12 Questa inflazione importata può erodere il potere d’acquisto dei consumatori e potenzialmente portare alla stagflazione se la crescita economica rallenta contemporaneamente.12 L’aumento diretto dei costi derivante dal dazio agisce come uno shock all’offerta, spingendo i prezzi verso l’alto. La ridotta concorrenza delle importazioni può ulteriormente consentire ai produttori nazionali di aumentare i prezzi.

L’impatto delle tariffe sull’inflazione potrebbe essere più persistente di quanto inizialmente previsto, specialmente se le aziende modificano le loro strategie di prezzo e le aspettative di inflazione dei consumatori si disancorano.15 L’avvertimento di Powell sul potenziale che un aumento una tantum dei prezzi si trasformi in un problema di inflazione continua 15 evidenzia il rischio di una spirale salari-prezzi o di altri effetti di secondo impatto.

Tabella 4: Impatto Prospettico dei Dazi di Trump sull’Inflazione al Consumo USA (2025)

Istituzione Aumento Previsto dell’Inflazione (Punti Percentuali) Yale Budget Lab 1.3% 8 EY 1% (entro fine anno) 12 Capital Economics 4.5% (entro fine anno) 12 Deutsche Bank 1-1.5% (inflazione PCE core) 12 Morningstar Aumento probabile, stima specifica non fornita 12 Fed Chair Powell Aumento probabile, stima specifica non fornita 15

7. Conclusioni: Le Conseguenze Economiche e Finanziarie a Lungo Termine

Le politiche tariffarie di Trump, nel lungo termine, potrebbero generare conseguenze economiche e finanziarie significative a livello globale. La crescita economica globale e statunitense potrebbe subire un impatto negativo sostenuto a causa della riduzione del commercio, dell’incertezza degli investimenti e dell’inefficiente allocazione delle risorse.8 Aumentano i rischi di stagflazione (crescita lenta con inflazione elevata) e persino di una recessione globale se le tensioni commerciali si intensificano e le misure di ritorsione si moltiplicano.12 L’innovazione e la produttività potrebbero subire danni a lungo termine, poiché le industrie nazionali diventano isolate dalla concorrenza globale e l’accesso a tecnologie avanzate è limitato.28 Le implicazioni per la stabilità finanziaria globale includono potenziali interruzioni dei flussi di capitali, maggiore volatilità nei mercati valutari e l’erosione della fiducia nel dollaro statunitense come valuta di riserva mondiale.42

Sebbene alcuni sostengano i benefici delle tariffe in aree specifiche come la sicurezza nazionale o le industrie nascenti 28, l’analisi economica prevalente indica significative conseguenze negative a lungo termine per la crescita economica globale, l’inflazione e la stabilità finanziaria. Le prove storiche provenienti da politiche protezionistiche come lo Smoot-Hawley Act rafforzano queste preoccupazioni.

Epifanio Coco

Laureato con lode in Economia.

