“Le Madonie e i Nebrodi del futuro”, seminario per i giovani che vogliono fare impresa

Sabato 10 febbraio un seminario a Santo Stefano di Camastra rivolto ai giovani siciliani che vogliono avviare attività imprenditoriali

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – In forza della collaborazione tra la Federazione Nazionale e Regionale delle Banche di Credito Cooperativo e Confcooperative Sicilia sul progetto “Le Madonie e i Nebrodi del futuro” finanziato dal “Fondo Sviluppo”, si svolgerà a S. Stefano di Camastra, presso la splendida cornice di Palazzo Trabia, giorno 10 alle ore 17:00 un seminario illustrativo a favore dell’autoimprenditorialità giovanile.

Il seminario si pone l’obiettivo di illustrare a favore dei giovani che intendono avviare attività imprenditoriali i contenuti dell’Avviso “FARE IMPRESA IN SICILIA” di cui al D.D.G. del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive N. 2615 del 30 novembre 2023 pubblicato in GURS N. 51 del 07 dicembre 23.

Si tratta di un bando aperto, emesso dalla Regione Siciliana e rivolto a giovani tra i 18 e i 46 anni e a donne di qualsiasi età per progetti innovativi a fondo perduto fino al 90% e che ha l’obiettivo di sostenere la creazione e lo sviluppo nel territorio Regionale di nuove imprese, di fare emergere una nuova generazione di imprenditori e di favorire la nascita e la crescita di start-up innovative.

Il seminario, inoltre, sarà l’occasione per ribadire l’importante ruolo delle Banche di Credito Cooperativo nell’ambito dello sviluppo, ma anche del sostegno economico e sociale delle comunità in cui operano e, nel caso in questione, per quanto riguarda le attestazioni di sostenibilità finanziaria per l’accesso al finanziamento di che trattasi. In tal senso, il sistema di servizi di Confcooperative Sicilia rimane un punto di riferimento per tutti coloro vogliano avviare un’impresa, ancorché in forma cooperativa. Un ulteriore contributo verrà assicurato anche dal supporto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili della Circoscrizione di Patti.