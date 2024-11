Le malattie neuromuscolari e la risonanza magnetica, conferenza al Policlinico

Esperti internazionali a confronto a Messina con responsabile scientifico Antonio Toscano

MESSINA – A Messina esperti internazionali riuniti per un evento scientifico sull’utilizzo della risonanza magnetica per immagini nelle patologie neuromuscolari, che nel 90% dei casi sono malattie rare e in Italia colpiscono circa un milione di persone. Mercoledì 20 novembre, al Policlinico “G. Martino” (h. 8.45-16), si svolgerà la terza e conclusiva tappa di un percorso formativo per radiologi e neurologi che ha tra i suoi obiettivi, per la prima volta in Italia, quello di creare un know-how condiviso sull’interpretazione degli esami di risonanza muscolare quale supporto sia per la diagnosi che per successivi controlli sull’eventuale progressione della malattia.

Il focus, dal titolo “Rm muscolare nelle malattie neuromuscolari – Dalla teoria alla pratica”, di cui è responsabile scientifico il professor Antonio Toscano, ordinario di Neurologia all’Università degli Studi di Messina, è patrocinato dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), dall’Associazione Italiana Miologia (AIM), dall’Associazione Italiana di Neuroradiologia Interventistica (AINRI) e dalla sezione Italiana dell’International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) e ha ricevuto il contributo non condizionante di Amicus Therapeutics.

“L’evento che si svolgerà a Messina – spiega il professor Toscano – rappresenta la fase conclusiva di un percorso, finora “un unicum” in Italia, che è stato preceduto da altri due incontri, uno svoltosi a Pavia il 25 giugno e l’altro a Roma il 25 settembre, ed è stato ideato per omogeneizzare i protocolli esecutivi, diagnostici e di refertazione riguardanti le patologie muscolari. L’esito di tale percorso dovrà consentire al radiologo di fornire quante più informazioni possibili al neurologo esperto di malattie muscolari per un’ottimale gestione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente”.

In questo modo sarà anche possibile anche ampliare il network dei professionisti esperti in questo settore – sono 20 i neurologi che seguiranno il corso e altrettanti i radiologi – e consentire ai malati di non dover intraprendere viaggi lunghi, dispendiosi e faticosi verso pochi centri di riferimento per arrivare a una diagnosi e per gli esami successivi per la valutazione dell’evoluzione della patologia.

Il corso prevede una parte dedicata alla clinica e una alla radiologia e, in conclusione, la discussione di casi clinici.

Sede del corso: U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari – D.A.I. Emergenze Tempo Dipendenti – Pad E – 4° piano – Sala Blandino c/o A.O.U. Policlinico “G. Martino” – Via Consolare Valeria 1 – Messina.