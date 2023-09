Le montagne di sabbia e il lungomare di Santa Margherita "sbarcano" in centro - Tempostretto

Come già spiegato in passato, sulle pensiline del tram arrivano le bellezze di Messina. Sul Viale San Martino e alla cortina del porto tocca a due panorami mozzafiato

MESSINA – Le montagne di sabbia di San Saba e il lungomare di Santa Margherita sbarcano in centro città. E lo fanno sulle pensiline del tram, che a distanza di quattro mesi dalle polemiche che hanno investito la campagna di comunicazione “This is Messina”, fortemente voluta da Atm e realizzata da Morgana Factory, l’agenzia che si è aggiudicata la gara, continuano a cambiare forma, mostrando ai messinesi e ai turisti le bellezze presenti in riva allo Stretto.

I panorami sulle pensiline

Nel silenzio generale e quasi in punta di piedi, le pensiline si rifanno il look proprio sul viale San Martino e alla cortina del porto, stavolta mostrando la bellezza di due panorami mozzafiato e di due tratti di costa tra le più belle di Messina, a nord e a sud della città. Già a fine maggio, dopo le polemiche (e la spiegazione) per le foto che ritraggono le specialità culinarie messinesi, i vertici dell’agenzia avevano spiegato in totale lungo il percorso del tram saranno montate 26 foto, ripetute 2 volte, solo di panorami e monumenti vari.

E si andrà dal Duomo al Pilone, passando per palazzi storici e bellezze naturalistiche e architettoniche su tutto il territorio. 18, invece, sono le foto già sistemate allo Zir. L’operazione continua, ma stavolta, senza polemiche ad animare il dibattito, fa meno scalpore.