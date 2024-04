Le notizie sempre a portata di mano. Arriva Tempostretto Newsletter

Un nuovo servizio a disposizione dei nostri lettori, che potranno ricevere direttamente per e-mail le migliori notizie del giorno

MESSINA – Nasce Tempostretto Newsletter. Il nostro giornale ha sempre abbracciato con interesse l’utilizzo di soluzioni innovative e al passo con i tempi, al fine di garantire la diffusione dell’informazione a tutti i nostri lettori. Per questo motivo abbiamo lanciato un nuovo servizio, totalmente gratuito, che permetterà di ricevere le migliori notizie della giornata direttamente sulla propria casella di posta elettronica.

Come funziona Tempostretto Newsletter

Il servizio prevede l’invio quotidiano di una e-mail con le principali notizie della giornata. Esistono diverse Newsletter, ciascuna dedicata a diverse tipologie di notizie. È possibile iscriversi a tutte le Newsletter di Tempostretto o, diversamente, soltanto a quelle di proprio interesse. Nello specifico è possibile iscriversi alle Newsletters:

Tempostretto – Le ultime notizie : La nostra Newsletter dedicata alle principali notizie del nostro giornale. Una selezione degli articoli della giornata dalla prima pagina di Tempostretto.

: La nostra Newsletter dedicata alle principali notizie del nostro giornale. Una selezione degli articoli della giornata dalla prima pagina di Tempostretto. Tempostretto – Le vostre segnalazioni Whatsapp : La Newsletter dedicata alle ultime segnalazioni ricevute dai lettori di Tempostretto.

: La Newsletter dedicata alle ultime segnalazioni ricevute dai lettori di Tempostretto. Tempostretto – Politica : Una Newsletter dedicata alle principali notizie di politica della giornata.

: Una Newsletter dedicata alle principali notizie di politica della giornata. Tempostretto – Cronaca: Le ultime notizie di cronaca, direttamente sulla casella di posta elettronica dei nostri lettori.

Le ultime notizie di cronaca, direttamente sulla casella di posta elettronica dei nostri lettori. Tempostretto – Sport: Per i lettori appassionati di sport, una selezione dei principali articoli dedicati all’argomento.

Sono quindi attive anche tre Newsletter dedicate alle principali zone della provincia di Messina e di Reggio Calabria:

Tempostretto – Tirreno : Una selezione delle ultime notizie dalla zona tirrenica di Messina.

: Una selezione delle ultime notizie dalla zona tirrenica di Messina. Tempostretto – Jonio : Le ultime notizie dall’area jonica del messinese.

: Le ultime notizie dall’area jonica del messinese. Tempostretto – Reggio Calabria: Le principali notizie da Reggio Calabria e dintorni.

Come ci si iscrive a Tempostretto Newsletter?

Per iscriversi a Tempostretto Newsletter è sufficiente compilare un modulo online, nel quale indicare il proprio indirizzo e-mail e selezionare le Newsletter alle quali iscriversi. Una volta completata l’iscrizione si riceveranno direttamente per e-mail le principali notizie del giornale. L’invio avviene una volta al giorno, salvo casi eccezionali come per le notizie dell’ultimora o di interesse nazionale.