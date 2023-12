Le odalische di Castanea nel presepe vivente di Roma: animeranno la corte di Erode - Tempostretto

Oltre trenta figuranti messinesi in udienza da Papa Francesco: "Orgogliosi di rappresentare la nostra terra"

MESSINA – Sabato 16 dicembre una rappresentanza di oltre trenta figuranti messinesi parteciperà in costume alla rappresentazione ambientata nell’anno zero nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma. Il “Presepe Vivente” di Castanea si appresta così a a celebrare la sua 32esima edizione con un appuntamento speciale. La delegazione sarà in udienza generale in Vaticano, dove incontrerà Papa Francesco in occasione degli ottocento anni dal primo presepe realizzato da San Francesco a Greccio.

Dopo l’udienza con Bergoglio nell’aula Paolo VI, una rappresentanza di pastori, regali e odalische parteciperà in costume alla rappresentazione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Saranno le odalische del presepe vivente di Castanea, con le coreografie che curano da settembre, ad animare la corte di Erode. “Siamo orgogliosi e onorati di rappresentare la nostra terra davanti al Santo Padre”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Giovanna d’Arco, Tonino Spanò.