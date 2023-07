"Le politiche sociali? Il governo toglie il reddito di cittadinanza e il Comune deve rimediare" VIDEO - Tempostretto

Messina. L'assessora Alessandra Calafiore risponde sul nuovo servizio a Mortelle e sull'emergenza casa: "Sopperiamo alle carenze nazionali"

MESSINA – “Sopperiamo alle carenze del governo nazionale sulle politiche sociali. Come Comune, cerchiamo di creare le condizioni per sostenere le persone in difficoltà, non limitandoci al modello assistenziale. Senza avere a disposizione un’alternativa e senza una ricognizione dell’occupabilità degli ex percettori del Rdc, la decisione governativa di togliere il reddito di cittadinanza a un numero significativo di persone farà crescere la povertà e noi stiamo lavorando per rimediare”. L’assessora alle Politiche sociali del Comune di Messina, Alessandra Calafiore, risponde alle domande di Tempostretto dalla spiaggia di Mortelle. Lì dove, in futuro, sarà creato un lido con servizi per famiglie con minori, non solo con disabilità.

alessandra-calafiore

Il tutto nell’ambito della presentazione, all’Istituto marino di Mortelle, del progetto estivo “Polo Blu – Summer Village”. Un progetto promosso dal Comune di Messina e l’Azienda speciale Messina Social City, con l’Asp, l’Ircss Neurolesi, l’Irib Cnr e l’Azienda ospedaliera Policlinico Universitario “G. Martino” U. O. C. Neuropsichiatra infantile “Brucaliffo percorso autismo”.

Da parte sua, l’assessora si dice fiduciosa che il censimento degli immobili comunali andrà in porto in tempi brevi e che, con tirocini e altre iniziative di formazione, “andremo incontro alle esigenze di chi è in difficoltà economiche, fornendo strumenti per avere occasioni reali di lavoro. Penso al sostegno per ottenere i vari tipi di patente”.

Tutti temi su cui dovremo tornare, date le emergenze sociali ed economiche.

Articoli correlati