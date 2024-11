Le poste di Alì e Fiumedinisi chiudono per lavori: riapriranno a fine novembre

Le due sedi saranno interessate dall'ammodernamento nell'ambito del progetto Polis per integrare i servizi della pubblica amministrazione

Gli uffici postali di Alì e Fiumedinisi saranno oggetto di lavori di ammodernamento. Si partirà lunedì 18 novembre, con le sedi di via San Giuseppe e via Dante Alighieri a chiudere per alcuni giorni, per portare a termine i lavori inseriti nell’ambito di “Polis – Casa dei servizi digitali”, il progetto per rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pa nei Comuni sotto ai 15mila abitanti.

Per i cittadini di Alì, la continuità sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Alì Terme in piazza Nino Prestia, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e dotato ATM Postamat operativo h24. A disposizione dei cittadini di Fiumedinisi, resterà operativo l’ufficio postale di Nizza di Sicilia, con orari dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Al termine dei lavori di adeguamento, previsto in entrambi gli uffici entro la fine del mese di novembre, le due sedi cittadine del Messinese torneranno disponibili per i cittadini con i consueti orari.