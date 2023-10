"Le scalinate Sant'Anna e San Gregorio lasciate al degrado" - Tempostretto

L'insegnante Costantino Lauria: "Tutti si sentano interpellati per risolvere questa indecenza vicino a piazza Duomo"

MESSINA – Scrive un cittadino, il docente Costantino Lauria, sulla sua pagina Facebook: “Ho fatto delle foto e queste sono le condizioni in cui si trovano le scalinate Sant’Anna e San Gregorio che dalla via XXIV Maggio consentono di arrivare al Belvedere di Cristo Re. Le scalinate vengono percorse giornalmente da cittadini che lavorano alla Provincia, alla Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini”, al Liceo Classico “Francesco Maurolico”, da croceristi alla ricerca delle bellezze storico-artistiche di Messina. Più volte ho contattato chi dovrebbe stare attento alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici, con scarsi risultati”.

Scalinate nel degrado Scalinate nel degrado Scalinate nel degrado

Aggiunge Lauria: “La pulizia delle scalinate dell’ex via dei Monasteri non può essere oggetto di un intervento una tantum. Chi mi aiuterà in questa impresa avrà guadagnato la stima di chi giornalmente percorre queste scale in apnea per la puzza di escrementi che si sente respirando! Non taggo nessuno degli assessori, consiglieri di quartiere, presidente del quartiere, consiglieri comunali di maggioranza o minoranza, sindaco, presenti fra i miei contatti. Nessuno si senta offeso dal mio post. Ma tutti si sentano interpellati per risolvere questa indecenza a due passi da piazza Duomo”.